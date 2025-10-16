لائینی: نقش نخبگان استانی در پیشبرد هوش مصنوعی مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیر کل فضای مجازی کشور، بر ضرورت کاهش تمرکزگرایی در حوزه هوش مصنوعی تأکید کرد و بیان داشت که بهرهگیری از استعدادهای نخبگانی در استانها، کلید موفقیت کشور در این زمینه است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور جهلالرجال است نه کمبود استعداد، اظهار داشت اگر مدیریت کشور به جای تمرکز در پایتخت، به ظرفیتهای استانی توجه بیشتری کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. آیتالله محمدی لائینی افزود که مسئولان نباید تنها در ستادهای مرکزی باقی بمانند، بلکه باید به میدان عمل بیایند و از نزدیک مسائل و چالشها را بررسی و حل کنند.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین بر اهمیت حل نظاممند مسائل تأکید کرد و گفت نباید در تکرار واژهها و شعارها ماند، بلکه باید نظام حل مسئله را پیگیری کنیم تا به نتایج ملموس برسیم.
وی افزود که هوش مصنوعی هرچقدر هم پیشرفت کند، نیازمند مدیریت و هدایت توسط انسانهای هوشمند است و باید به ظرفیت انسانی توجه ویژهای شود.
وی هشدار داد که عقبماندگی در این حوزه، به خصوص در چشمانداز تعیین شده توسط مقام معظم رهبری، غیرقابل جبران خواهد بود.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به توانمندیهای داخلی کشور، ابراز امیدواری کرد که با ایمان و پشتکار نخبگان ایرانی، کشور بتواند سریعتر از مسیر معمول در هوش مصنوعی پیشرفت کند.
وی هوش مصنوعی را فرصتی بزرگ برای حل مشکلات عنوان کرد، اما بر لزوم مدیریت تهدیدات و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی تأکید کرد. هوش مصنوعی باید پاک و سالم باشد و از ورود عناصر ناسالم که ممکن است به ابزار دشمن تبدیل شوند، جلوگیری شود.
این مسئول همچنین به چالشهای ناشی از استفاده نادرست از هوش مصنوعی در تولید آثار علمی اشاره و خواستار اصلاح فوری قوانین ارتقا علمی و شغلی شد تا با تحولات فناوری هماهنگ شود.
وی افزود: امروزه تولید مقاله با کمک هوش مصنوعی ارزش گذشته را ندارد و قوانین ارتقا باید بهروزرسانی شود.
در پایان، آیتالله محمدی لائینی پیشبینی کرد که هوش مصنوعی پس از فناوری هستهای، به یکی از موضوعات مناقشه و فشار قدرتهای جهانی تبدیل خواهد شد و تأکید کرد: نباید به بهانه مخاطرات، اصل پیشرفت در این حوزه را زیر سوال برد.
