به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عصر چهارشنبه وارد سنندج شد و به مدت دو روز میهمان کردستان است.
این سفر دو روزه با هدف بازدید از پروژههای شاخص گردشگری، بررسی ظرفیتهای توسعهای استان در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و نیز بررسی میدانی روند اجرای طرحهای در دست اقدام و نیمهتمام انجام میشود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نخستین بخش از برنامههای خود در استان کردستان، با حضور در سنندج، ضمن غبارروبی مزار شهدای این شهر، در نشست شورای اداری استان کردستان حضور مییابد و با سرمایهگذاران و فعالان حوزه صنایعدستی و گردشگری استان نیز دیدار و گفتوگو خواهد داشت.
