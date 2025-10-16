یک صفحه مجازی هنجارشکن در دلفان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر وجود و انتشار محتوای هنجارشکنانه توسط صفحهای در فضای مجازی توسط شخصی حقیقی در شهرستان دلفان؛ بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران و کارشناسان پلیس فتا این فرماندهی پس از هماهنگیهای لازم با مرجع قضائی باتوجهبه انتشار محتوای مجرمانه و هنجارشکنانه در فضای مجازی صفحه مجازی مسدود و متهم دستگیر به یگان انتظامی منتقل و پس از تشکیل پرونده متهم را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.
فرمانده انتظامی دلفان، گفت: پلیس فتا ضمن پایش شبانهروزی فضای مجازی، با گردانندگان صفحاتی که اقدام به انتشار محتوا برخلاف قانون جرایم رایانهای و هنجارهای جامعه میکنند، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.
