یک صفحه مجازی هنجارشکن در دلفان مسدود شد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی دلفان از مسدودکردن یک صفحه مجازی هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر وجود و انتشار محتوای هنجارشکنانه توسط صفحه‌ای در فضای مجازی توسط شخصی حقیقی در شهرستان دلفان؛ بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران و کارشناسان پلیس فتا این فرماندهی پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی باتوجه‌به انتشار محتوای مجرمانه و هنجارشکنانه در فضای مجازی صفحه مجازی مسدود و متهم دستگیر به یگان انتظامی منتقل و پس از تشکیل پرونده متهم را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی دلفان، گفت: پلیس فتا ضمن پایش شبانه‌روزی فضای مجازی، با گردانندگان صفحاتی که اقدام به انتشار محتوا برخلاف قانون جرایم رایانه‌ای و هنجارهای جامعه می‌کنند، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.

