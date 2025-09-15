پیشرفت ۸۰ درصدی بهسازی و روکش آسفالت محور باغ کاج به امامزاده حسن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضویزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور باغکاج – امامزاده حسن خبر داد و اظهار کرد: این محور تا قبل از پایان شهریور تحویل کاربران جاده خواهد شد.
وی افزود: عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور باغ کاج به امامزاده حسن به طول ۹ کیلومتر با مبلغ قرارداد ۲۰۵ میلیارد ریال در حال اجراست و تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به روند مناسب پروژه و تلاش تیم اجرایی، پیشبینی میشود این محور تا پایان شهریورماه امسال آماده بهرهبرداری و تحویل به کاربران جاده باشد، این پروژه نقش مهمی در تسهیل تردد روستاییان و افزایش ایمنی مسیرهای ارتباطی منطقه ایفا خواهد کرد.
مرتضویزاده همچنین یادآور شد: اجرای پروژههای بهسازی و روکش آسفالت محورهای روستایی با هدف بهبود کیفیت جادهها و رفاه مردم مناطق روستایی در دستور کار ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای قرار دارد و ادامه خواهد داشت.
نظر شما