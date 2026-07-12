به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگارمی عصر یکشنبه در بازدید از روند اجرای پروژه تعریض و بهسازی محور خیراندیش–گورک با همراهی رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان با اشاره به اهمیت این محور در ارتقای ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور و بهبود دسترسی ساکنان منطقه، اظهار داشت: تکمیل این پروژه نقش مؤثری در افزایش ایمنی کاربران جادهای، کاهش مخاطرات ترافیکی و توسعه زیرساختهای حملونقل شهرستان خواهد داشت.
معاون عمرانی فرمانداری تنگستان همچنین از حمایتها و همکاریهای مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر در تأمین اعتبارات، برنامهریزی و تسریع در اجرای این پروژه قدردانی کرد.
وی افزود: به سرانجام رسیدن این پروژه، حاصل تعامل و همکاری مناسب ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان و پیگیریهای مستمر فرماندار شهرستان تنگستان برای توسعه زیرساختهای عمرانی و حملونقل شهرستان است.
در این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد عملیات اجرایی این محور به طول ۴ هزار و ۲۰۰ متر که سه هزار و ۵۰۰ متر آن در حوزه شهرستان تنگستان قرار دارد، تکمیل شده و این پروژه در هفته دولت سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
در پایان این بازدید، بر تداوم همکاری دستگاههای اجرایی برای تکمیل و بهرهبرداری از سایر پروژههای راهسازی شهرستان در راستای ارتقای ایمنی و رفاه شهروندان تأکید شد.
نظر شما