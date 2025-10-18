به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مولایی صبح شنبه در جمعه خبرنگاران اظهار کرد: عملیات ایمن‌سازی محور شهرکرد – سورشجان با اجرای اقدامات گسترده راهداری و به‌کارگیری چهار اکیپ تخصصی شامل گروه‌های خاکبرداری و خاکریزی، شانه‌سازی، اصلاح شیب شیروانی، نصب تابلوها و علائم ایمنی و اجرای روکش آسفالت انجام شد.

وی افزود: در این طرح، بیش از ۸ هزار مترمکعب عملیات خاکی اجرا شد و این محور به‌طور کامل ایمن‌سازی گردید.

مولایی ادامه داد: در محل ورودی بخش مرکزی لاران نیز دو قوس خطرناک با اصلاح هندسی، شانه‌سازی و نصب علائم هشداردهنده ایمن‌سازی شد تا خطر وقوع حوادث در این محدوده به حداقل برسد.

به گفته رئیس راهداری شهرستان شهرکرد، این عملیات به‌صورت امانی و با استفاده از تجهیزات و توان فنی اداره راهداری شهرستان انجام گرفته است.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های ایمن‌سازی در محورهای پرتردد شهرستان با هدف کاهش سوانح رانندگی و ایجاد محورهای ایمن و عاری از خطر در دستور کار راهداری قرار دارد و با جدیت دنبال می‌شود.

مولایی در پایان با قدردانی از تلاش راهداران شهرستان گفت: حضور مستمر و میدانی راهداران در تمام فصول سال، تضمین‌کننده ایمنی جاده‌ها و سلامت تردد کاربران راه است.