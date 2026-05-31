به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دزفول با اشاره به پیگیری میدانی پروژه‌ها اظهار کرد: در بازدید میدانی از محورهای دزفول، مباحث مرتبط با راه و ابنیه فنی در حوزه‌های مختلف شهرستان مطرح و تدابیر لازم برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها اتخاذ شد.

وی افزود: برخی از طرح‌ها از سال‌های گذشته با وقفه در اجرا مواجه بودند که با دریافت فهرست پروژه‌ها، پیگیری، جمع‌بندی وضعیت و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به پروژه جاده حمزه - شیرین‌آب گفت: موضوعات مرتبط با فرآیندهای اجرایی و برگزاری مناقصه این پروژه در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری است تا هرچه سریع‌تر وارد فاز عملیاتی شود.

خسروی تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان راهداری، شهرداری‌ها و فرمانداری برای بهسازی ورودی شهرها و روستاها منعقد می‌شود که فرماندار ناظر آن خواهد بود.

وی ادامه داد: پس از اجرای آسفالت و تأیید فرمانداری، فرآیند ثبت و صدور حواله‌ها انجام می‌شود تا کار بدون وقفه پیش برود.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اقدامات ایمنی در محورهای شهرستان دزفول بیان کرد: در حوزه روشنایی و نصب نیوجرسی، موانع اجرایی در حال رفع است و هماهنگی‌های لازم انجام شده و پیمانکار در منطقه مستقر شده و کار را آغاز خواهد کرد.

خسروی افزود: روشنایی مقطعی در ۱۵ نقطه مورد تأکید نیز در حال اجراست و ادامه آن با جدیت پیگیری می‌شود.

وی عنوان کرد: در یک ماه آینده، پیشرفت‌هایی در زمینه نصب نیوجرسی، روشنایی محورهای اصلی شهرستان، روکش راه‌های روستایی با اولویت روستای پامنار و نیز استفاده از ظرفیت خیران برای بهسازی مسیرهای موجود دنبال خواهد شد.

خسروی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تأمین قیر توسط سازمان راهداری و اجرای کار با مشارکت شهرداری‌ها، امیدواریم در یک ماه آینده شاهد تغییرات ملموس در برخی محورهای شهرستان باشیم.

وی همچنین با تأکید بر ساماندهی تردد ناوگان سنگین معادن و شهرک صنعتی افزود: کنترل محوری برای جلوگیری از اضافه‌بار و خسارت به بدنه راه در دستور کار است و در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با شهرک صنعتی برای مشارکت در اجرای کار منعقد خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: مقرر شده است ظرف یک ماه آینده، گزارش اقدامات و مصوبات صورتجلسه‌شده بررسی شود و پس از ارزیابی روند اجرا، پیگیری پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: از مشاوران خواسته‌ایم در انجام کار به‌گونه‌ای عمل کنند که پروژه‌ها به سرانجام برسد و رضایتمندی مردم شهرستان افزایش یابد.