۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

پروژه‌های ایمن‌سازی محورهای دزفول شتاب می‌گیرد

دزفول - سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: با رفع موانع اجرایی و هماهنگی با فرمانداری و شهرداری‌ها، پروژه‌های دارای وقفه در دزفول وارد مسیر اجرا می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دزفول با اشاره به پیگیری میدانی پروژه‌ها اظهار کرد: در بازدید میدانی از محورهای دزفول، مباحث مرتبط با راه و ابنیه فنی در حوزه‌های مختلف شهرستان مطرح و تدابیر لازم برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها اتخاذ شد.

وی افزود: برخی از طرح‌ها از سال‌های گذشته با وقفه در اجرا مواجه بودند که با دریافت فهرست پروژه‌ها، پیگیری، جمع‌بندی وضعیت و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به پروژه جاده حمزه - شیرین‌آب گفت: موضوعات مرتبط با فرآیندهای اجرایی و برگزاری مناقصه این پروژه در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری است تا هرچه سریع‌تر وارد فاز عملیاتی شود.

خسروی تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان راهداری، شهرداری‌ها و فرمانداری برای بهسازی ورودی شهرها و روستاها منعقد می‌شود که فرماندار ناظر آن خواهد بود.

وی ادامه داد: پس از اجرای آسفالت و تأیید فرمانداری، فرآیند ثبت و صدور حواله‌ها انجام می‌شود تا کار بدون وقفه پیش برود.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اقدامات ایمنی در محورهای شهرستان دزفول بیان کرد: در حوزه روشنایی و نصب نیوجرسی، موانع اجرایی در حال رفع است و هماهنگی‌های لازم انجام شده و پیمانکار در منطقه مستقر شده و کار را آغاز خواهد کرد.

خسروی افزود: روشنایی مقطعی در ۱۵ نقطه مورد تأکید نیز در حال اجراست و ادامه آن با جدیت پیگیری می‌شود.

وی عنوان کرد: در یک ماه آینده، پیشرفت‌هایی در زمینه نصب نیوجرسی، روشنایی محورهای اصلی شهرستان، روکش راه‌های روستایی با اولویت روستای پامنار و نیز استفاده از ظرفیت خیران برای بهسازی مسیرهای موجود دنبال خواهد شد.

خسروی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تأمین قیر توسط سازمان راهداری و اجرای کار با مشارکت شهرداری‌ها، امیدواریم در یک ماه آینده شاهد تغییرات ملموس در برخی محورهای شهرستان باشیم.

وی همچنین با تأکید بر ساماندهی تردد ناوگان سنگین معادن و شهرک صنعتی افزود: کنترل محوری برای جلوگیری از اضافه‌بار و خسارت به بدنه راه در دستور کار است و در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با شهرک صنعتی برای مشارکت در اجرای کار منعقد خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: مقرر شده است ظرف یک ماه آینده، گزارش اقدامات و مصوبات صورتجلسه‌شده بررسی شود و پس از ارزیابی روند اجرا، پیگیری پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: از مشاوران خواسته‌ایم در انجام کار به‌گونه‌ای عمل کنند که پروژه‌ها به سرانجام برسد و رضایتمندی مردم شهرستان افزایش یابد.

