به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف جلسه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی کشور با تسلیت ایام فاطمیه و نیز گرامیداشت هفته بسیج و نیز تبریک پیروزیهای مختلف قهرمانان و پهلوانان کشور در عرصههای ورزشی در سطح بینالمللی، تأکید کرد: پهلوانی جایگاه ویژه در فرهنگ کشور دارد که در رسم پهلوانی شکست وجود ندارد؛ پهلوانان ما اخلاقمدار هستند و بر این اساس نیز به مسائل اجتماعی نگاه میکنند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر تلاش کردم که حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات بینالمللی را پیگیری کنم که بیشتر شخصیت و اخلاق این ورزشکاران در مسابقات جهانی را دنبال میکردم، تصریح کرد: با نگاه به رفتار و منش ورزشکاران ایران، بارها به ایرانی بودن خود افتخار کردم و همچنین حضور و قهرمانی ورزشکاران زن ایرانی در مسابقات جهانی افتخارآمیز است.
دکتر عارف با تبریک به همه دست اندرکاران ورزش کشور که با راهبردی درست و حیثیتی ارزشهای انقلاب اسلامی را حفظ کردهاند، ادامه داد: جوانان غرورآفرین ایرانی در همه صحنههای ورزشی حماسه آفریدند. البته این ورزشکاران کم توقع مطالباتی دارند که رسیدگی به این مطالبات و درخواستهای آنان وظیفه دولت است.
وی با اشاره به اهمیت توجه به ورزشهای باستانی تصریح کرد: ورزشهای باستانی بخشی از فرهنگ ما است که نباید از آن غافل شویم چراکه میتواند پایه توسعه ورزش کشور باشد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین به منش پهلوانی کشتیگیران ایرانی در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت: کشتیگیران در برابر حرکتهای غیراخلاقی رقبا رفتار و عکسالعملی اخلاقی از خود نشان دادند.
دکتر عارف اهمیت حضور مقتدرانه و افتخارآمیز در عرصهها و صحنههای پیش روی ورزش کشور را خاطرنشان ساخت و اضافه کرد: این مسابقات جهانی پیش رو برای ایران حیثیتی است که باید با نشاطی که در جوانان ایرانی در همه رشتههای ورزشی سراغ داریم، بدرخشیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ورزش یک فعالیت بخشی نیست و وزارت ورزش نقش سیاستگذاری، حمایت و هدایت ورزش کشور را به عهده دارد بر ضرورت توجه به توسعه ورزش همگانی تاکید کرد و گفت: توجه به ورزش متعلق به همه بخشهای دولتی و خصوصی است.
وی با اشاره به ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی، افزود: اتکای ورزش زورخانهای و پهلوانی به سیره حضرت امیرالمومنین (ع) است و باید با بهرهگیری از همه امکانات منش پهلوانی را در جامعه ترویج کنیم.
دکتر عارف با اشاره به سبک جدید زندگی و عدم تحرک کافی به ویژه در نوجوانان و صرف بیشترین زمان برای استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند به ویژه در فضای مجازی تأکید کرد: شاخصهای ورزش در جامعه و نسل نوجوان و جوان رو به افول است که باید فضای پرنشاط و سبک زندگی سالم را به آنان برگردانیم که جلسات شورای عالی ورزش و تربیت بدنی به صورت مرتب برگزار شود تا اهمیت ورزش از نگاه دولت به جامعه نشان داده شود.
وی اضافه کرد: برای ارتقا جایگاه ورزش به یک همافزایی نیاز داریم که در این راستا در یکی از شوراهای عالی در خصوص واگذاری اماکن مورد نیاز برای ورزش به آموزش و پرورش تصمیمهای خوبی اتخاذ شده است و باید سیاستهای ورزشی در ورزش قهرمانی، حرفهای و همگانی هرچه سریعتر پیگیری و عملیاتی شود.
وی با تأکید بر اینکه دیپلماسی ورزشی نقش و جایگاه بالاتری نسبت به سایر دیپلماسیها دارد، ادامه داد: در شرایط کنونی که در منطقه، جهان و دنیای اسلام مسائلی وجود دارد، دیپلماسی ورزشی میتواند حلقه وصل ملتها و امتها باشد و ارزانترین راه، راه ارتباطی کشورها با یکدیگر است که اگر حکومتهایی مسائلی نیز با هم داشته باشند در یک مسابقه و تعاملات ورزشی مشکلات کمتر میشود.
دکتر عارف خاطرنشان کرد: امروز در برخی اتحادیههای بینالمللی و منطقهای حضوری فعالی داریم و میتوانیم جایگاه تأثیرگذاری با کشورهای عضو از جمله اتحادیه اوراسیا که در یک حوزه تمدنی مشترک هستیم، داشته باشیم. در پیمان شانگهای نیز با توجه به جمعیت بالای اعضای آن ظرفیت بالایی وجود دارد که میتوانیم در همه بخشها از جمله دیپلماسی ورزشی نقشآفرین باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت صدور نگاه فرهنگی و ارزشی انقلاب اسلامی به ویژه از طریق میادین ورزشی گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، صدور انقلاب مطرح شد که البته دشمنان نگاهی فیزیکی به صدور انقلاب اسلامی ایران داشتند اما جنگ ما با آنان بر سر حاکمیت فرهنگ و اخلاق است که جوانان ایرانی میتوانند سرداران این جبهه باشند.
دکتر عارف با تأکید بر اینکه ورزشکارانی که به هر دلیل از کشور مهاجرت کردند را باید کمک کنیم تا به کشور بازگردند و این افدام پیام خاصی خواهد داشت خطاب به وزیر ورزش دستور داد تا اعزام زنان ورزشکار ایرانی به مسابقات جهانی با اولویت در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد
دکتر عارف همچنین تصریح کرد: ارائه مشاورههای روانشناسی در مسابقات جهانی و بینالمللی به ورزشکاران حائز اهمیت اساسی است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمینی ورزش کشور تصریح کرد: ضرورت نگاه آمایشی اهمیت اساسی دارد که باید با نگاهی تخصصی مبنای حرکت ورزش کشور و همچنین سندهای توسعهای قرار گیرد.
همچنین در این جلسه که وزیر ورزش و جوانان، سخنگوی دولت، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، دبیر هیأت دولت، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، گزارشی از طرحها و برنامههای اولویت دار و همچنین دستاوردهای شاخص ورزش ایران در دولت چهاردهم ارائه شد.
در ادامه دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات شورای عالی ورزش و تربیت بدنی و ساختار دبیرخانه این شورا بررسی و اصلاح شد.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سند آمایش سرزمینی ورزش کشور و برنامه راهبردی و اجرایی موفقیت ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک، پاراالمپیک، آسیایی و پاراآسیایی با هدف ارتقا ورزش قهرمانی کشور در رویدادهای بزرگ چند رشتهای پیش رو بررسی و تصویب شد.
