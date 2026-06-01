بازنگری آموزش و پرورش در مسابقات ورزشی تابستان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری معاون تربیت‌بدنی و سلامت در سی‌ و ششمین جلسه وبیناری اتاق وضعیت این معاونت که با حضور وبیناری معاونین تربیت‌بدنی و سلامت، رؤسای ادارات، رؤسای هیأت‌های ورزش دانش‌آموزی و کارشناسان سراسر کشور برگزار شد، از تلاش‌های بی شائبه تمامی استان‌ها در برگزاری شایسته برنامه‌های گرامیداشت هفته سلامت، تشکر و از استان‌های میزبان، بابت پوشش سراسری و پیگیری‌های مجدانه و اجرای با کیفیت این برنامه قدردانی کرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت به تغییرات در هیئت‌رئیسه فدراسیون ورزش دانش آموزی اشاره کرد و با ابراز امیدواری برای حفظ سلامت و امنیت برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، افق پیش روی برنامه‌ها و فعالیت‌های این حوزه را روشن قلمداد کرد.

در این جلسه استان های میزبان به ارائه گزارش مختصری از اقدامات خود در هفته سلامت پرداخته و مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی، سرکارخانم گودرزی گزارش اقدامات و آمار نهایی استان‌ها را اعلام کرد.

در ادامه پس از پخش گزارش تصویری از مسابقات بازی‌های فکری، حسن محمدی سرپرست فدراسیون ورزش دانش‌آموزی نیز به ارائه گزارش آماری رشته‌های این مسابقات دربخش دانش آموزی و فرهنگیان، پرداخت.

محمد جعفری در بخش پایانی این جلسه؛ حوزه معاونت تربیت‌بدنی و سلامت را، حوزه‌ای بسیار گسترده توصیف کرد و گفت: رسیدن به اهداف متعالی این حوزه در گروی تلاش همگانی و خردورزی جمعی است.

وی طنین‌انداز شدن صدای برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی، کاروان مهربا نشاط، جام اقتدار، هفته سلامت و سایر برنامه‌ها مرتبط را حاصل تفکر تیمی، حضور صاحب‌نظران و پیشکسوتان و تلاش شبانه‌روزی تمامی عوامل سهیم و مؤثر دانست.

معاون وزیر با اشاره به اهمیت نقش استان‌ها در اجرای پرقدرت برنامه‌ها ، نقش مهم و این رسالت خطیر را متوجه آحاد همکاران استانی عنوان کرد.

جعفری از آخرین وضعیت مسابقات ورزشی دانش‌آموزان در ایام تابستان، گفت: این مسابقات در مرحله بازنگری وسیاست‌گذاری است و شیوه‌نامه مسابقات ورزشی به زودی تدوین و در دسترس استان‌ها قرار خواهد گرفت.