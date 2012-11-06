علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری در همدان گفت: استان چهارفصل همدان دارای مناظر طبیعی و تاریخی بسیاری است که این امر در جلب توجه سرمایه‌گذاران موثر است.

وی افزود: وجود 28 منطقه نمونه گردشگری مصوب در جریان سفرهای هیئت دولت در این استان از جمله توانمندی‌های همدان برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است.

11 روستای هدف گردشگری در همدان پتانسیلی برای جذب سرمایه گذاران است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان گفت: 11 روستای هدف گردشگری در این استان نیز از دیگر پتانسیل‌هایی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند در طرح‌های گردشگری از آن استفاده کنند.

وی گفت: توسعه گردشگری روستایی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است تا بتوان محیطی امن و زیبا برای استراحت گردشگران فراهم کرد.

ایزدی اظهار داشت: گردشگری روستایی نوعی فعالیت فرهنگی-اقتصادی محسوب می‌شود که توسعه روستایی، افزایش درآمد برای روستاییان علاوه بر کشاورزی و دامداری را به همراه دارد.

روستاهای استان همدان از ظرفیت‌های بالای گردشگری بهره مند هستند

وی افزود: روستاهای استان از ظرفیت‌های بالایی مانند تنوع آب و هوایی، جاذبه‌های طبیعی، تاریخ و تمدن کهن، آثار باستانی، مذهبی و صنایع‌دستی برخوردار هستند و می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری روستایی کشور مطرح شوند.

وی اضافه کرد: قابلیت توسعه گردشگری در مناطق روستایی این شهرستان با توجه به طبیعت بکر، چشم‌اندازهای طبیعی و آثار تاریخی فراوان و جاذبه‌های گردشگری متنوع فراهم است.

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان گفت: جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، کاهش تخلیه سکونتگاه‌های روستایی و بهبود تنوع اقتصاد روستایی در کنار سایر بخش‌های اقتصادی از فواید این صنعت پردرآمد به شمار می‌رود.

طبیعت روستای "ورکانه" همدان در فصل پاییز بی نظیر است

وی ادامه داد: به عنوان نمونه روستای هدف گردشگری ورکانه واقع در استان همدان با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی کم‌نظیر آماده میزبانی از گردشگران در فصل پاییز است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت: پاییز این روستای هدف محرک گردشگران همدانی برای بازدید از این جاذبه‌ها است.

وی با بیان اینکه ورکانه و پاییز هزار رنگ آن می‌تواند مقصد تورهای گردشگری و علاقه‌مندان به سفرهای روستاگردی به شمار رود، افزود: روستای ورکانه با معماری خاص فرصتی مناسب برای غنی‌سازی اوقات فراغت همدانی‌ها است.

"ورکانه" برای میزبانی از گردشگران و دانشجویان معماری و گردشگری آماده است

وی آمادگی ورکانه برای میزبانی از گردشگران و دانشجویان معماری و گردشگری را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: این روستا می‌تواند با ارائه خدمات و ملزومات متعدد به گردشگر، چرخ اقتصادی را در منطقه به گردش درآورد.

ایزدی ادامه داد: اجرای موسیقی و آیین‌های سنتی در منطقه به مناسبت‌های خاص در کنار ارائه خدمات گردشگری به مسافران علاوه بر احیای سنت‌ها، اقتصاد منطقه را نیز متحول کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان یادآور شد: با ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در منطقه و جذب سرمایه‌گذار، ورکانه می‌تواند توسط طراحان تورهای گردشگری همدان به مقصد سفری برتر در استان تبدیل شود و این تبدیل و تحول نیز به همت مسوولان روستا، شهر و استان بستگی دارد.

ظرفیت‌های گردشگری زمستانه همدان احیا می شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان همچنین از احیای ظرفیت‌های گردشگری زمستانه در این استان خبر داد.

وی اظهار داشت: احیا و به‌روز کردن ظرفیت‌ها در ایام سرد سال از اقداماتی است که می‌تواند در صورت پایدار بودن، گردشگری زمستانه را در استان همدان نهادینه کند.

وی با اشاره به این‌که قابلیت‌های گردشگری و جاذبه‌های طبیعی از فرصت‌هایی است که در هر فصل می‌تواند پایدار و ماندگار باشد، افزود: می‌توان با برنامه‌ریزی و مدیریت، رونق گردشگری را در ایام غیر پیک برنامه‌ریزی‌ و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این مناطق ترغیب کرد.

معرفی جاذبه‌های گردشگری همدان در هر فصلی امکان‌پذیر است

ایزدی با بیان این که معرفی جاذبه‌های گردشگری در هر فصلی امکان‌پذیر است، افزود: همدان با دارا بودن آثاری طبیعی همچون غار علیصدر می‌تواند همواره مورد انتخاب گردشگران متعدد در فصل زمستان قرار گیرد.

ایزدی اضافه کرد: این غار با دمای ثابت 14 درجه سانتی‌گراد و برخورداری از هوای مطبوع همواره پذیرای گردشگران است، به‌گونه‌ای که دمای 40 درجه تابستان و دمای زیر صفر زمستان پس از ورود به غار به 14 درجه تبدیل می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان ادامه داد: این فرصتی برای ترغیب برنامه‌ریزان سفر و سرمایه‌گذاران است تا با محور قراردادن چنین جاذبه‌هایی بسته‌های سفر و گردشگری همدان را طراحی کنند.

مجموعه تفریحی گنج‌نامه دامنه‌های برف‌‌گرفته الوند را به جاذبه‌ای بی‌بدیل تبدیل می کند

وی از تله‌کابین گنج‌نامه به‌عنوان دیگر ظرفیت استان نام برد و گفت: مجموعه ورزشی و تفریحی گنج‌نامه از دیگر مواردی است که می‌تواند دامنه‌های برف‌‌گرفته الوند را به جاذبه‌ای بی‌بدیل تبدیل کند و گردشگران با تسهیلاتی که در این منطقه ایجاد شده جذب استان شوند.

ایزدی اضافه کرد: در صورتی‌ که مقدمات سفر در فصل زمستان فراهم شود، مردم برای سفر به استان‌های دارای ظرفیت گردشگری در این فصل ترغیب می‌شوند.

وی افزود: وجود زیرساخت‌های موثر در برنامه‌ریزی برنامه‌ریزان سفر، مدیریت فعالان گردشگری و آماده بودن شرایط برای ماندگاری مسافر در فصل‌های سرد سال از عواملی است که می‌تواند همدان را به قطب گردشگری زمستانی در کشور تبدیل کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی همدان گفت: احیا پیست اسکی همدان، برگزاری مسابقات ساخت مجسمه‌های برفی و جشنواره‌هایی از این دست انگیزه‌ای برای ماندگاری گردشگر در همدان خواهد بود.

جذب گردشگر در عرصه بین‌المللی با تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده امکان‌پذیر است

ایزدی با بیان اینکه جذب گردشگر در عرصه ملی و بین‌المللی با تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده امکان‌پذیر می‌شود، اضافه کرد: با تبلیغات و اطلاع‌رسانی گردشگری زمستانی می‌توان همدان را یک قطب قوی گردشگری معرفی کرد.

وی همچنین به ظرفیت های صنایع دستی همدان اشاره کرد و گفت: میان توسعه صنایع‌دستی و رونق گردشگری رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت: بسیاری از گردشگران، علت اصلی سفر به مناطق مختلف جهان را آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی آن منطقه می‌دانند.

هنرمندان با تولید یک اثر ارزشمند، فرهنگ و تمدن منطقه خود را به جهانیان معرفی می کنند

ایزدی افزود: هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و هنرهای سنتی می‌توانند با تولید یک اثر ارزشمند، فرهنگ و تمدن منطقه خود را به جهانیان معرفی کنند.

وی عنوان کرد: وقتی تولید نوعی از صنایع‌دستی در اختیار یک منطقه جغرافیایی خاص است، به طور حتم گردشگران و مسافران برای آشنایی بیشتر با آن هنر سنتی به منطقه سفر می‌کنند و از این منظر، صنعت گردشگری رونق می‌یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان ادامه داد: بی‌تردید با توسعه، حفظ و احیای رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، زمینه توسعه صنعت گردشگری فراهم خواهد شد.

ایزدی یادآور شد: توجه به رشته‌های صنایع‌دستی در حال منسوخ از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان است.