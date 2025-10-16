به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری ظهر پنجشنبه در دیدار مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر اظهار کرد: فلسفه شکلگیری انقلاب اسلامی بر پایه توجه به مردم و رفع مشکلات آنان است، در حالیکه رژیم گذشته تنها به منافع خود و اطرافیانش میاندیشید.
نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آموزههای دینی افزود: در تعالیم اسلامی تأکید ویژهای بر رفع نیازها و مشکلات مردم شده است و خدمت به مردم از ارزشمندترین کارها محسوب میشود.
آیتالله حسینی بوشهری با قدردانی از عملکرد مجموعه ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: در سالهای اخیر اقدامات قابلتوجهی در این ادارهکل صورت گرفته که شایسته تقدیر است.
وی ابراز امیدواری کرد: مشکلات و مطالبات دیرینه مردم جزیره خارگ نیز با پیگیری این مجموعه به نتیجه مطلوب برسد.
نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رشادتهای مردم خارگ در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: مردم این جزیره در دوران بمبارانهای جنگ تحمیلی در کنار صنعت نفت ایستادگی کردند و امروز باید بیش از گذشته مورد توجه و حمایت مدیران قرار گیرند.
وی در پایان تأکید کرد: مردم استان بوشهر همواره نسبت به نظام اسلامی وفادار و علاقهمند بودهاند و مسئولان نباید اجازه دهند آنان در پیچوخمهای اداری گرفتار شوند.
