افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان در سنندج با حضور وزیر میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان، بزرگترین پروژه فضای سبز شهری استان کردستان، عصر پنجشنبه با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان کردستان و مردم شهر سنندج در جنوب این شهر افتتاح شد.
پارک نیشتمان که در موقعیت جغرافیایی بلوار ۳۶ متری پاسداران و نزدیک به رودخانه قشلاق واقع شده، با هدف ارتقای سرانه فضای سبز، توسعه گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود وضعیت زیستمحیطی طراحی و ساخته شده است.
پارک نیشتمان با وسعت ۳۲ هکتار و چشمانداز زیبای رودخانه قشلاق، به یکی از بزرگترین و مهمترین پروژههای شهری در غرب کشور تبدیل خواهد شد.
این پارک مجهز به امکانات متنوعی چون برکه، آبشار، باغ ادبیات، کافه کتاب، پارکینگ، زورخانه، آمفیتئاتر و فضاهای تفریحی ویژه کودکان و نوجوانان است. همچنین، امکانات ورزشی همچون زمین پیتبال، مسیرهای دوچرخهسواری و سایتهای ورزشی در این مجموعه فراهم شده است.
در بخشهای فرهنگی و اجتماعی نیز، پارک نیشتمان محلی برای برگزاری جشنوارهها، پیکنیکهای خانوادگی و فعالیتهای اجتماعی خواهد بود.
این پروژه با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و معماری مدرن، الگویی برای توسعه پایدار شهری است و در کنار مجتمع تجاری-فرهنگی سنهسنتر، به یکی از مقاصد گردشگری مهم در غرب کشور تبدیل خواهد شد.
