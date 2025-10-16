رشیدی: پارک نیشتمان بخش دیگری از پویش «سنندج سبز» است

به گزارش خبرنگار مهر، انور رشیدی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فضای سبز و گردشگری در استان کردستان، که با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، انجام شد، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین، به ویژه وزیر و مقامات محلی، گفت: امروز یکی از روزهای ماندگار برای خدمت به مردم شریف سنندج است و این پروژه که به همت و همکاری مسئولان استان و شهرداری سنندج به ثمر نشسته، نه تنها به توسعه فضای سبز کمک کرده، بلکه در راستای توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: پارک نیشتمان با طراحی مدرن و با در نظر گرفتن آرامش و نشاط شهروندان، شامل امکانات متعددی مانند مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، زمین‌های ورزشی، فضای بازی کودکان و تپه‌ای با چشم‌اندازهای زیبا به رودخانه قشلاق است.

وی تصریح کرد: همچنین آبشار زیبا، آمفی‌تئاتر و فضاهای ورزشی برای فعالیت‌های صبحگاهی و عصرگاهی خانواده‌ها نیز در این مجموعه پیش‌بینی شده است.

رشیدی در ادامه به اهمیت این پروژه از منظر زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: تمامی پارک‌ها و فضاهای سبز احداث شده در دوره ششم شورای شهر، بدون استفاده از آب شور آبیاری شده‌اند که این اقدام نشان‌دهنده توجه به حفظ منابع آبی و بهره‌وری زیست‌محیطی است.

وی اضافه کرد: پارک نیشتمان که در مسیر پروژه قشلاق- گریزه قرار دارد، بخش دیگری از پویش «سنندج سبز» است که در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و جذب گردشگر به این شهر انجام گرفته است.

شهردار سنندج با اشاره به اهمیت همکاری‌ها و همدلی مسئولان در پیشبرد چنین پروژه‌هایی تأکید کرد: افتتاح این پارک تنها پایان یک پروژه نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید در توسعه و خدمت‌رسانی به مردم است و امیدواریم این پارک محلی برای شادی، آرامش و همدلی خانواده‌ها و گردشگران باشد.

وی همچنین از همکاری‌های وزارت میراث فرهنگی، شورای شهر، استانداری کردستان و دیگر ارگان‌های مرتبط در راستای تحقق این پروژه قدردانی کرد.

وی اذعان کرد: در پارک معلم سنندج که ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد چهل غرفه نمایشگاه دائمی صنایع دستی برای هنرمندان برپا می‌کنیم تا زمینه ارائه هنر هنرمندان را با همکاری شورای شهر فراهم آوریم.