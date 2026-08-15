چهار مخزن برای انتقال آب قشلاق به فضای سبز سنندج احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال عزیزی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: توسعه استفاده از منابع آب غیرشرب برای نگهداری فضای سبز، به یکی از راهکارهای مدیریت شهری برای کاهش فشار بر منابع آب شرب تبدیل شده است؛ رویکردی که در سنندج نیز با اجرای طرح انتقال آب رودخانه قشلاق دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: پروژه انتقال آب رودخانه قشلاق به سمت پارک آشتی با هدف تأمین بخشی از آب مورد نیاز فضای سبز منطقه و کاهش وابستگی به آب شرب در حال اجراست.

وی افزود: در این طرح تلاش شده است از ظرفیت منابع آب غیرشرب برای آبیاری فضای سبز استفاده شود تا ضمن استمرار نگهداری از این فضاها، مصرف آب شرب در این بخش نیز کاهش پیدا کند.

شهردار منطقه ۲ سنندج با اشاره به محدوده بهره‌برداری از آب انتقالی گفت: فضای سبز محدوده قشلاق، فضاهای سبز حاشیه مسیر و رفیوژ میانی بلوار دکتر حسینی تا محدوده بریدگی انتهای این بلوار از جمله بخش‌هایی هستند که از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

عزیزی ادامه داد: ایجاد زیرساخت مناسب برای ذخیره و توزیع آب، بخش مهمی از عملیات اجرایی پروژه است و در همین راستا چهار مخزن بتنی با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب در نقاط مختلف مسیر احداث شده است.

وی درباره جانمایی مخازن توضیح داد: مخزن نخست در محدوده بالادست و پارک قشلاق، مخزن دوم در تقاطع سنجرخان و دلتای فضای سبز مقابل مرکز تعویض پلاک، مخزن سوم در بلوار دکتر حسینی و مخزن چهارم در محوطه کارگاهی پارک آشتی قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۲ سنندج عنوان کرد: این مخازن با هدف ذخیره‌سازی و مدیریت آب در طول مسیر پیش‌بینی شده‌اند تا امکان انتقال و توزیع مناسب آن برای آبیاری فضای سبز فراهم شود.

عزیزی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی مصرف آب در مدیریت شهری گفت: استفاده از منابع غیرشرب برای مصارف فضای سبز می‌تواند فشار وارد بر شبکه آب شرب را کاهش دهد و در عین حال زمینه استمرار نگهداری از فضاهای سبز شهری را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه انتقال آب رودخانه قشلاق به پارک آشتی در راستای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تقویت رویکرد مدیریت پایدار منابع آب در منطقه ۲ سنندج انجام می‌شود.