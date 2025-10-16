تعیین رئیس جدید ستاد مشترک ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس شورای عالی سیاسی یمن با صدور حکمی سرلشکر «یوسف حسن اسماعیل المدانی» را به عنوان رئیس جدید ستاد کل ارتش و جانشین شهید «محمد عبدالکریم الغماری» منصوب کرد.

بر اساس بند یکم حکم شماره ۲۵ صادر شده از سوی ریاست شورای عالی سیاسی یمن در ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری، سرلشکر «یوسف حسن اسماعیل المدانی» به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح یمن جانشین شهید سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» خواهد شد و بر اساس بند دوم، این حکم از تاریخ صدور لازم الاجراست و در جراید رسمی کشور یمن منتشر خواهد شد.

نیروهای مسلح یمن امروز با صدور بیانیه ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش یمن خبر داد و اعلام کرد: روح پاک شهید سرلشکر محمد الغماری در حین انجام وظیفه جهادی و دینی خود و به عنوان شهیدی سعادتمند در میان کاروان شهدای بزرگ راه قدس، به آسمان عروج کرد.

نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: دوره های درگیری با دشمن پایان نیافته است و دشمن صهیونیستی به یاری خداوند متعال، مجازات بازدارنده خود را برای جنایاتی که مرتکب شده، تا آزادسازی قدس و نابودی این رژیم دریافت خواهد کرد.