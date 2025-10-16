  1. استانها
  2. همدان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

ظفری: امنیت جامعه وابسته به اقدامات رسانه ای هوشمندانه است

ظفری: امنیت جامعه وابسته به اقدامات رسانه ای هوشمندانه است

همدان-مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان با تأکید بر اهمیت فعالیت فناورانه در عرصه فرهنگی، گفت: امنیت روانی جامعه، حاصل عملیات هوشمندانه و هوش‌محور در جنگ نرم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی ظفری بعدازظهر پنجشنبه در نشست آموزشی هوش مصنوعی با اشاره به نقش نخبگان فناوری در عرصه‌های نوین جهاد اظهار کرد: جهاد امروز، جهاد دانش و فناوری است و این میدان در دست نخبگان هوش مصنوعی قرار دارد.

وی با بیان اینکه ایران از نظر محتوای فرهنگی و ارزشی غنا و عمق بالایی دارد، افزود: هر لحظه از دوران دفاع مقدس سرشار از مفاهیم الهام‌بخش است و این ارزش‌ها می‌توانند با زبان فناوری به نسل جدید منتقل شوند.

سردار ظفری امنیت روانی جامعه را وابسته به عملیات روانی هوشمندانه و هدفمند دانست و خاطرنشان کرد: ما صاحب قدرت هستیم و اگر از حوزه هوش و محتوا غفلت کنیم، امنیت را از دست خواهیم داد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان آزادگی را بخشی از هویت ملت ایران دانست و افزود: کرامت انسانی سرمایه ملی ماست و باید با مراقبت و اقدام آگاهانه از آن پاسداری کنیم.

وی با اشاره به نیاز روزافزون جامعه به تولید محتوای ارزشمند در بستر فناوری، اظهار داشت: فرصت فعالیت در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی فرصتی گران‌بهاست که باید در خدمت تبیین ارزش‌های ملی و انقلابی قرار گیرد.

گفتنی است؛ این نشست با هدف پیوند میان دانش هوش مصنوعی و مفاهیم فرهنگی و ارزشی دفاع مقدس برگزار شد و در آن، شرکت‌کنندگان درباره راهکارهای بهره‌گیری از فناوری‌های نو برای ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد خبر 6624458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها