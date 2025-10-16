به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده ظهر پنجشنبه در مراسم طلیعه حضور حوزه علمیه خواهران قم که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد، اظهار کرد: انتخاب شما برای ورود به این مسیر نورانی دو عامل دارد؛ یکی قابلیتهای وجودی و دیگری لطف و اراده الهی.
مدیر حوزههای علمیه خواهران ادامه داد: قابلیتهای وجودی شما مجموعهای از احساسات، افکار و ویژگیهایی است که شخصیت شما را شکل داده و عامل نزدیک و مشهود این انتخاب است، اما عامل غیرمشهود و دور، لطف و اراده خداوند متعال است که به شما این فرصت را عطا کرده است.
حجت الاسلام علیزاده تأکید کرد: شما بزرگترین انتخاب خود را انجام دادهاید و نام خود را برای سفری معنوی ثبت کردهاید؛ سفری که به سلوک الیالله منتهی میشود و این سفر پرهزینه و پرچالش است و تنها کسانی که اراده و توفیق الهی را داشته باشند، میتوانند آن را ادامه دهندو شما مسافر کوی دوست هستید و این مسیر هم سخت و دور و هم نزدیک و دستیافتنی است.
وی درباره چالشهای این مسیر افزود: شیطان با ابزارهای متنوع سعی میکند شما را از این راه باز دارد و بسیاری در میانه راه متوقف میشوند، بنابراین، باید بر نقاط ضعف خود تمرکز کنید و آنها را برطرف نمایید. خروج از این مسیر، سقوط در پرتگاههاست.
مدیر حوزههای علمیه خواهران بیان کرد: امام زمان (عج) فیضرسان حقیقی همه انسانهاست و در مقابل، شیطان نیز به دلیل شناخت جایگاه شما، سرمایهگذاری بیشتری برای منحرف کردن شما انجام میدهد.
وی سپس سه محور اصلی برای ماندگاری در این مسیر را معرفی کرد و گفت: اول، جهاد علمی و اهتمام ویژه به درس که به تعبیر وی، جهل یکی از مهمترین ابزار دشمنان در مقابله با راه خدا است و دوم، تقویت معنویت و تلاش مستمر برای پاک نگه داشتن قلب که اگر علم بدون معنویت باشد، میتواند به خدمت شیطان درآید و سوم، حفظ سلامتی و نشاط جسمانی که جسم را به عنوان مرکب روح برای طی این مسیر طولانی دانست.
مدیر حوزههای علمیه خواهران در پایان راهکار موفقیت را برنامهریزی منظم بر اساس فرامین حضرت علی (ع) معرفی کرد و گفت: زندگی منظم بر محور نظم، برکت و توفیق به همراه دارد. برای پذیرش رسالتهای سنگین، ذهنی منظم نیاز است و این مستلزم داشتن برنامهریزی دقیق و منظم در امور روزانه است.
