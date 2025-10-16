جشنواره پسته تبلور اقتصاد سبز و توسعه پایدار در زرندیه است

مهدی احمدی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: زرندیه با برخورداری از اقلیم مناسب، خاک حاصلخیز و کشاورزان پرتلاش، یکی از قطب‌های مهم تولید پسته در استان مرکزی است و این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: حضور فعال تجار، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در این جشنواره می‌تواند زمینه‌ساز گسترش صادرات غیرنفتی و توسعه بازارهای بین‌المللی پسته زرندیه باشد.

احمدی با اشاره به دعوت از سفرای کشورهای خارجی و گردشگران داخلی و خارجی در این رویداد، تصریح کرد: این جشنواره بستری مناسب برای معرفی پسته زرندیه به‌عنوان طلای سبز ایران فراهم می‌کند و نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال پایدار ایفا خواهد کرد.

فرماندار زرندیه ادامه داد: جشنواره امسال علاوه بر بخش اقتصادی، دارای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله اجرای موسیقی محلی، مسابقات بومی، نمایشگاه صنایع‌دستی و عرضه سوغات منطقه است که موجب نشاط اجتماعی و همبستگی میان مردم خواهد شد.

وی افزود: گردشگران ضمن بازدید از غرفه‌ها، با فرهنگ بومی، آداب و رسوم محلی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نیز آشنا می‌شوند.

احمدی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در حاشیه جشنواره، گفت: این نشست‌ها با حضور کارشناسان کشاورزی، بازرگانان و صادرکنندگان برگزار می‌شود تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری، تبادل تجربیات و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت پسته فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که پسته زرندیه به‌عنوان برند معتبر صادراتی ایران شناخته شود و کشاورزان منطقه از منافع واقعی این محصول ارزشمند بهره‌مند شوند.

فرماندار زرندیه بیان کرد: برگزاری منظم این جشنواره‌ها نه‌تنها موجب رونق اقتصادی می‌شود، بلکه با ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری، زمینه‌ساز توسعه پایدار شهرستان زرندیه خواهد بود.

وی گفت: سومین جشنواره پسته زرندیه از ۳۰ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در بوستان کوثر شهر مامونیه – شهرستان زرندیه برگزار می‌شود.