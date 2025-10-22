  1. استانها
توسعه پایدار کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر در زرندیه مورد توجه است

زرندیه – فرماندار زرندیه گفت: توسعه پایدار کشاورزی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های راهبردی این شهرستان است که باید مورد توجه ویژه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی بعدازظهر چهارشنبه در آئین افتتاح سومین جشنواره پسته زرندیه اظهار کرد: این جشنواره که برای نخستین بار در سطح ملی برگزار می‌شود، با شعار «خوشه امید و برکت» نمادی از تلاش و ایمان کشاورزان زرندیه در تولید محصولات سالم و باکیفیت است.

وی افزود: زرندیه با بیش از ۱۰ هزار هکتار اراضی زیرکشت پسته، یکی از قطب‌های اصلی تولید پسته ارگانیک کشور محسوب می‌شود و حمایت از کشاورزان و توسعه پایدار کشاورزی از اولویت‌های اصلی شهرستان به‌شمار می‌رود.

فرماندار زرندیه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی گفت: استفاده بهینه از منابع آب و بهره‌گیری از آب‌های سطحی رودشور می‌تواند ضمن جلوگیری از افت سفره‌های زیرزمینی، موجب افزایش سطح زیرکشت پسته شود، این موضوع نقش مهمی در ارتقای کیفیت و کمیت محصول دارد و از نظر توسعه اقتصادی شهرستان نیز بسیار حیاتی است.

احمدی همچنین بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان تأکید کرد و گفت: زرندیه از پیشتازان احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی است و با بهره‌برداری از طرح‌های جدید، مشکل ناترازی برق در بخش کشاورزی و صنعتی شهرستان برطرف خواهد شد. این امر زمینه را برای توسعه صنعتی و کشاورزی فراهم می‌کند و به بهره‌وری بهتر منابع کمک خواهد کرد.

وی بیان کرد: زرندیه با موقعیت ممتاز جغرافیایی، صنایع مادر، زیرساخت‌های فناوری مناسب و نیروی انسانی جوان، الگویی از توسعه متوازن صنعتی و کشاورزی پایدار محسوب می‌شود.

احمدی گفت: برنامه‌های شهرستان بر پایه توسعه پایدار و بهره‌وری منابع طراحی شده و هدف‌گذاری ما این است که کشاورزان و صنعتگران بتوانند در مسیر رشد و پیشرفت حرکت کنند.

