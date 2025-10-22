به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی بعدازظهر چهارشنبه در آئین افتتاح سومین جشنواره پسته زرندیه اظهار کرد: این جشنواره که برای نخستین بار در سطح ملی برگزار می‌شود، با شعار «خوشه امید و برکت» نمادی از تلاش و ایمان کشاورزان زرندیه در تولید محصولات سالم و باکیفیت است.

وی افزود: زرندیه با بیش از ۱۰ هزار هکتار اراضی زیرکشت پسته، یکی از قطب‌های اصلی تولید پسته ارگانیک کشور محسوب می‌شود و حمایت از کشاورزان و توسعه پایدار کشاورزی از اولویت‌های اصلی شهرستان به‌شمار می‌رود.

فرماندار زرندیه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی گفت: استفاده بهینه از منابع آب و بهره‌گیری از آب‌های سطحی رودشور می‌تواند ضمن جلوگیری از افت سفره‌های زیرزمینی، موجب افزایش سطح زیرکشت پسته شود، این موضوع نقش مهمی در ارتقای کیفیت و کمیت محصول دارد و از نظر توسعه اقتصادی شهرستان نیز بسیار حیاتی است.

احمدی همچنین بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان تأکید کرد و گفت: زرندیه از پیشتازان احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی است و با بهره‌برداری از طرح‌های جدید، مشکل ناترازی برق در بخش کشاورزی و صنعتی شهرستان برطرف خواهد شد. این امر زمینه را برای توسعه صنعتی و کشاورزی فراهم می‌کند و به بهره‌وری بهتر منابع کمک خواهد کرد.

وی بیان کرد: زرندیه با موقعیت ممتاز جغرافیایی، صنایع مادر، زیرساخت‌های فناوری مناسب و نیروی انسانی جوان، الگویی از توسعه متوازن صنعتی و کشاورزی پایدار محسوب می‌شود.

احمدی گفت: برنامه‌های شهرستان بر پایه توسعه پایدار و بهره‌وری منابع طراحی شده و هدف‌گذاری ما این است که کشاورزان و صنعتگران بتوانند در مسیر رشد و پیشرفت حرکت کنند.