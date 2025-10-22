به گزارش خبرنگار مهر،،علی صفری بعدازظهر چهارشنبه در آیین افتتاح سومین جشنواره پسته شهرستان زرندیه اظهار کرد: زرندیه با سهم بالای ارزش افزوده کشاورزی، رتبه ششم تولید پسته در کشور و اجرای طرحهای نوین آبیاری، جایگاه خود را بهعنوان کشاورزیترین شهرستان استان مرکزی تثبیت کرده و سومین جشنواره ملی پسته را با محوریت توسعه پایدار برگزار کرده است.
وی افزود: این جشنواره با شعار «خوشه امید و برکت» نمادی از تلاش کشاورزان زرندیه در تولید محصولات سالم و باکیفیت است و بستری برای معرفی ظرفیتهای منطقه در سطح ملی فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به سهم اقتصادی بخشهای مختلف شهرستان گفت: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در زرندیه بیش از ۵۰ درصد، صنعت حدود ۲۶ درصد و خدمات ۲۳ درصد است؛ این آمار نشان میدهد که علیرغم وجود صنایع متنوع، کشاورزی همچنان محور اصلی اقتصاد شهرستان محسوب میشود.
صفری افزود: زرندیه در میان حدود ۵۰۰ شهرستان کشور، رتبه سیام را از نظر شاخصهای کشاورزی دارد و شهرستان ساوه نیز در رتبه سی و دوم قرار گرفته است. همچنین زرندیه با رتبه ششم تولید پسته در کشور، به یکی از قطبهای مهم تولید پسته ارگانیک تبدیل شده است.
مدیرکل ۱۱۱ جهاد کشاورزی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت برگزاری جشنوارههای ملی پسته گفت: این رویدادها علاوه بر معرفی ظرفیتهای کشاورزی، زمینهای برای توسعه دانشبنیان و پایدار در بخش کشاورزی ایجاد میکنند و نقش مهمی در ارتقای بهرهوری دارند.
وی به چالشهای بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: بهرهوری آب هنوز جای کار دارد، اما با اجرای سامانههای نوین آبیاری و تخصیص اعتبارات بلاعوض، جهش قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است. استان مرکزی بیش از ۵۰ درصد اراضی مستعد خود را زیر پوشش سامانههای نوین آبیاری برده و زرندیه در این زمینه یکی از شهرستانهای پیشرو محسوب میشود.
صفری همچنین بر ضرورت هوشمندسازی کشاورزی تأکید کرد و گفت: آبیاری هوشمند در زرندیه آغاز شده و این شهرستان جزو چهار منطقه پیشتاز در اجرای این طرحهاست. گسترش فناوریهای نوین و دانشبنیان در بخش کشاورزی تنها راه ارتقای بهرهوری و کیفیت محصولات است.
وی به اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: گسترش مزارع خورشیدی و احداث نیروگاههای کوچکمقیاس، تنها راه رفع ناترازی برق در بخش کشاورزی و صنعتی شهرستان است و این طرحها با جدیت در حال پیگیری هستند.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان مرکزی همچنین به توسعه زیرساختهای صادراتی اشاره کرد و گفت: پایانه صادراتی شهرستان در مرحله بهرهبرداری قرار دارد و این پایانه میتواند ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی، بهویژه پسته، را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
وی با تأکید بر عدالت در تخصیص منابع گفت: تلاش میکنیم تقسیمبندی منابع به گونهای باشد که برابری سطحی به برابری عمیق و پایدار تبدیل شود و همه بهرهبرداران از امکانات و تسهیلات بهصورت عادلانه برخوردار شوند.
صفری با قدردانی از کشاورزان و تشکلهای فعال در حوزه کشاورزی اظهار کرد: تمامی موفقیتها و تولیدات زرندیه مرهون تلاش و همت بهرهبرداران و تشکلهای مردمی است و ما از آنان تقدیر ویژه داریم.
