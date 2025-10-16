به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست کارگروه اقتصادی استان با قدردانی از تلاش‌های مسؤولان استان در راستای ایجاد اشتغال در سال‌های اخیر افزود: بر پایه سند یزد پایدار، ایجاد اشتغال مازاد در استان که به آلایندگی و جذب نیروی کار غیر بومی منجر شده، به مرور رفع خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر ریل اقتصادی استان یزد در مسیر ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان دانشگاهی تصریح کرد: آمار بالای بیکاری مردان تحصیلکرده در استان و مهاجرت نخبگان به سایر استان‌ها نشانگر ضرورت این مهم است.

استاندار یزد با بیان اینکه بانوان تحصیلکرده استان به دلیل اشتغال در واحدهای صنعتی و اداری نقش موثرتری ایفا می‌کنند، گفت: میزان بیکاری بانوان شهرستان‌ها در کمیته‌ای فرعی مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه اشتغال بانوان فارغ التحصیل فراهم شود.

وی با تاکید بر لزوم بررسی ایده‌ها و طرح‌های اشتغالزایی برای افراد زیر پوشش دستگاه‌های حمایتی بیان کرد: در این راستا ارائه برخی مشوق‌ها به سرمایه‌گذاران مستلزم بکارگیری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به دلیل طرد اتباع بیگانه در ۶ ماه اخیر تاکید کرد: تغییر فرهنگ کار در استان به منظور فعالیت جوانان در انواع شغل‌ها و پرهیز از تمایل صرف به شغل اداری باید با جدیت دنبال شود.