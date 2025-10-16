  1. استانها
  2. یزد
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۱

اشتغالزایی برای دانش‌آموختگان نیازمند تغییر ریل صنعتی در یزد است

یزد- استاندار یزد با اشاره به تغییر ریل اقتصادی یزد در مسیر اشتغال دانش‌آموختگان گفت: آمار بالای بیکاری مردان تحصیلکرده در استان و مهاجرت نخبگان به سایر استان‌ها نشانگر ضرورت این مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست کارگروه اقتصادی استان با قدردانی از تلاش‌های مسؤولان استان در راستای ایجاد اشتغال در سال‌های اخیر افزود: بر پایه سند یزد پایدار، ایجاد اشتغال مازاد در استان که به آلایندگی و جذب نیروی کار غیر بومی منجر شده، به مرور رفع خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر ریل اقتصادی استان یزد در مسیر ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان دانشگاهی تصریح کرد: آمار بالای بیکاری مردان تحصیلکرده در استان و مهاجرت نخبگان به سایر استان‌ها نشانگر ضرورت این مهم است.

استاندار یزد با بیان اینکه بانوان تحصیلکرده استان به دلیل اشتغال در واحدهای صنعتی و اداری نقش موثرتری ایفا می‌کنند، گفت: میزان بیکاری بانوان شهرستان‌ها در کمیته‌ای فرعی مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه اشتغال بانوان فارغ التحصیل فراهم شود.

وی با تاکید بر لزوم بررسی ایده‌ها و طرح‌های اشتغالزایی برای افراد زیر پوشش دستگاه‌های حمایتی بیان کرد: در این راستا ارائه برخی مشوق‌ها به سرمایه‌گذاران مستلزم بکارگیری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به دلیل طرد اتباع بیگانه در ۶ ماه اخیر تاکید کرد: تغییر فرهنگ کار در استان به منظور فعالیت جوانان در انواع شغل‌ها و پرهیز از تمایل صرف به شغل اداری باید با جدیت دنبال شود.

