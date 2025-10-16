به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید والامقام حاج محمدرضا پورمهدی، پیش از ظهر امروز پنجشنبه پنج‌شنبه در حرم سبز قبا دزفول برگزار شد. این مراسم با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و جمعی از مسئولان محلی همراه بود.

شهید پورمهدی متولد سال ۱۳۴۰ بود و پیش از آغاز جنگ تحمیلی، به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. او در طول دوران دفاع مقدس بارها در عملیات‌های مختلف مجروح شد؛ از جمله در عملیات فتح‌المبین با اصابت نارنجک دستی از ناحیه زانو، در عملیات بیت‌المقدس با ترکش خمپاره ۶۰ از ناحیه بازو، سینه، گونه و کتف چپ، و در عملیات والفجر یک با ترکش توپ از ناحیه صوت. این مجروحیت‌ها موجب شد تا او مفتخر به درجه جانبازی ۷۰ درصد شود.

پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از آثار مجروحیت، حاج محمدرضا پورمهدی در روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

پیکر مطهر این شهید سرافراز امروز در آئینی معنوی و با شکوه، بر دوش مردم قدرشناس دزفول تشییع و در جوار حرم سبز قبا آرام گرفت؛ جایی که خاطره‌اش تا همیشه در دل‌های عاشقان راه ایثار و مقاومت باقی خواهد ماند.