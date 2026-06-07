به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان که در استانداری خوزستان برگزار شد با قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان اظهار کرد: معلمان خوزستان در روزهای سخت جنگ رمضان اجازه ندادند کلاس‌های درس تعطیل شود و با بهره‌گیری از ظرفیت آموزش مجازی، روند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را تداوم بخشیدند.

وی افزود: در حال حاضر آزمون‌های دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم به صورت مجازی و برخط در حال برگزاری است و اجرای این آزمون‌ها به دلیل ضرورت حفظ اعتبار و سلامت فرآیند ارزیابی، از حساسیت و دشواری بیشتری نسبت به آزمون‌های حضوری برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به روند ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت سفارش کتاب‌های درسی بیان کرد: اولیای نوآموزانی که هنوز در طرح سنجش شرکت نکرده‌اند باید هرچه سریع‌تر به پایگاه‌های سنجش مراجعه کنند.

وی ادامه داد: حدود پنج درصد از نوآموزان بدو ورود به دبستان تاکنون فرآیند سنجش را انجام نداده‌اند و ضروری است اولیای این دانش‌آموزان در اسرع وقت برای انجام این مرحله اقدام کنند، چرا که سنجش پیش‌نیاز ثبت‌نام در مدارس است.