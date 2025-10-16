به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نگهبان سفارت مصر در تل آویو به یک خودروی مشکوک شلیک کرده و این حادثه تلفاتی نداشته است.

پلیس رژیم اشغالگر مدعی شد که این حادثه تاکنون هیچ زخمی نداشته است و انگیزه حضور خودروی مشکوک در نزدیکی سفارت در دست بررسی است.

سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی اظهار داشت: یک افسر پلیس که به عنوان نگهبان در سفارت مصر در تل آویو کار می‌کرد، به سمت یک خودروی مشکوک که به ساختمان سفارت نزدیک می‌شد، آتش گشود. نیروهای پلیس به محل حادثه شتافتند و خودرو را پیدا کردند که در حال حاضر توسط تیم‌های امنیتی در حال بررسی است.

کانال خبری صهیونیستی i24 هم گزارش داد که منابع آگاه توضیح دادند که تحقیقات اولیه نشان داد که یک راننده تحویل بار سعی داشته خودروی خود را در پارکینگ سفارت مصر پارک کند. افسر پلیس از او خواسته که منطقه را ترک کند و به او تأکید کرده که پارک کردن ممنوع است.

به گفته این منابع، در جریان بحث بین دو طرف، راننده سوار خودروی خود شده و آماده رفتن می‌شود و به محض شروع رانندگی، نگهبان به زمین افتاده و جراحات جزئی برداشت. سپس او یک تیر هوایی شلیک کرد.

منابع آگاه تأکید کردند که پس از حادثه، راننده از صحنه فرار کرد و هنوز دستگیر نشده است. اما پلیس رژیم صهیونیستی خودرو را پیدا کرده و در حال بررسی شرایط حادثه است.