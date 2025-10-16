  1. استانها
محمدی: عامل قطع درختان پارک علمسر دستگیر شد

آمل - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آمل از پیگیری قضایی و دستگیری متهم قطع درختان پارک علمسر خبر داد و گفت: متهم در زندان به سر می‌برد.

ذبیح‌الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر قطع درخت در محوطه پارک علمسر، ضمن تشکر از دغدغه‌مندی عموم مردم و طبیعت‌دوستان، توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام‌شده ارائه کرد.

وی گفت: در تیرماه سال جاری، پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر قطع درختان در این منطقه، مأمورین اداره منابع طبیعی امامزاده عبدالله بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم، متهم به قطع درختان دستگیر و پرونده تخلف به مرجع قضائی ارسال شد.

رئیس اداره منابع طبیعی آمل افزود: در حال حاضر، فرد متخلف که اقدام به قطع درختان کرده است در زندان به سر می‌برد و پرونده کیفری او در شعبه ۱۰۲ در حال رسیدگی است.

محمدی در پایان از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، مراتب را به مراجع قانونی اطلاع دهند و از آن‌ها خواست تا در صورت نیاز با شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ تماس بگیرند.

