به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح چهارشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان تنگستان با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در این وضعیت، همه ما مکلفیم با روحیه تعامل، همکاری و بدون بروکراسی اداری، طوری عمل کنیم که کار مردم زمین نماند و از همه دستگاه‌ها می‌خواهم که با نگاه جهادی، اجازه دهند امورات مردم رواج پیدا کند و به نتیجه برسد.



فرماندار تنگستان با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی پلیس راه و راهور در خصوص آمار تصادفات، بر لزوم اولویت‌دهی به ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی تأکید کرد و افزود: نقاط حادثه‌خیزِ شناسایی‌شده، باید به‌صورت اولویت‌بندی شده در تخصیص اعتبارات لحاظ شوند و به طور مشخص، محورهایی که آمار تصادفات در آن بالا گزارش شده، باید فوراً در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار بگیرد.



سلیمانی همچنین به ضرورت پیگیری پروژه‌های عمرانی مرتبط با ترافیک اشاره کرد و گفت: جاده روستای گردشگری دلارام و بربو و بوجیکدان نیازمند مطالعه و تخصیص اعتبار ویژه است و باید ساماندهی شود و همچنین مسیر مواصلاتی گورکات و جاده فرعی گورک به دلوار، پروژه‌ای است که باید با برگزاری جلسه هماهنگی و برآورد دقیق هزینه‌ها، در دستور کار قرار گیرد.



سلیمانی گفت: با همکاری نماینده محترم و اداره کل راهداری رفع نقاط حادثه‌خیز مسیر اهرم و دلوار در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم عملیات اجرایی آن بزودی شروع شود.

سلیمانی با تبریک، روز ایمنی، حمل‌ونقل جاده‌ای، اظهار کرد: دهیاران در مدیریت ترافیک روستاها نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

در ادامه این نشست، مسائل ترافیکی شهر دلوار نیز مورد بحث قرار گرفت و فرماندار تنگستان در این خصوص بیان کرد: دوشنبه‌ بازار شهر دلوار، به دلیل جانمایی نامناسب در محدوده شهری، ترافیک و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است که از مجموعه مدیریت شهری می‌خواهم هرچه سریع‌تر محل جدیدی را برای آن جانمایی کنند و همچنین پیگیریِ عملیات روکش آسفالت در شهر دلوار و محمدعامری پیگیری شود.

در این نشست، آخرین وضعیت ترافیکی شهرستان، آمار تصادفات و نقاط حادثه‌خیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.