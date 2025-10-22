افتتاح استودیو هنری و سینمایی شهدای فرماندهی انتظامی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، استودیو هنری و سینمایی شهدای فرماندهی انتظامی فارس به بهره برداری رسید.

این مراسم که با حضور سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس، سرهنگ حمید افرامن معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان و جمعی از معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی برگزار شد.

در این استودیو تولیدات هنری و سینمایی در بخش‌های مختلف انتظامی در قالب‌های تیزر، فیلم‌های آموزشی، مستند مصاحبه‌های پلیسی، پادکست‌های صوتی، طراحی عکس‌های مناسبتی و استاپ موشن های آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کیفیت‌های استاندارد تهیه و تولید می‌گردد.