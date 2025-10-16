  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۸

رقبای جهانی کاراته کاهای ایران مشخص شدند

رقبای جهانی کاراته کاهای ایران مشخص شدند

قرعه کشی رقابت‌های کسب سهمیه قهرمانی جهان در پاریس فرانسه برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از فردا (جمعه ۲۵ مهرماه) با حضور ۵۴۹ کاراته‌کا از ۱۰۵ کشور جهان آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان آخرین تلاش خود را برای کسب سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی مصر به کار خواهند بست.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، فردا جمعه در روز نحست این مسابقات فاطمه صادقی در کاتا انفرادی در گروه ۴ با کاتاروهایی از کره جنوبی، مونته نگرو و اتریش پیکار می‌کند و محمدصدرا شیدزی در کاتا انفرادی در گروه ۵ با کاتاروهایی از پرو، سنگال و اتریش هم گروه است.

حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم شنبه ۲۶ مهرماه در روز دوم و در گروه ۸ با حریفانی از ارمنستان، روسیه، قرقیزستان و کاراته کایی از تیم منتخب پناهندگان مبارزه خواهد کرد.

در روز پایانی این مسابقات یکشنبه ۲۷ مهرماه امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم در گروه ۶ با کاراته کاهایی از فیلیپین، دانمارک و بوسنی و مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم در گروه ۵ با حریفانی از چک، روسیه و فنلاند پیکار خواهند کرد.

محمدصدرا شیدزی پس از آنکه روادید علی زند صادر نشد، به جمع سایر ملی پوشان در پاریس اضافه شد.

کد خبر 6624659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها