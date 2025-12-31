به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری عصر چهارشنبه، در آئین تجلیل از قهرمانان ورزشی، مربیان و داوران که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، با قدردانی از تلاشها و پیگیریهای استاندار کرمانشاه در حوزههای مختلف بهویژه ورزش، اظهار کرد: توجه به زیرساختهای ورزشی، برگزاری مسابقات و حمایت از ورزشکاران و قهرمانان استان از جمله اقدامات ارزشمند انجامشده است.
امامجمعه کرمانشاه افزود: این نشست بهمنظور تقدیر و تکریم ورزشکاران و قهرمانانی برگزار شده که در عرصههای بینالمللی، جهانی و آسیایی برای استان و کشور افتخارآفرینی کردهاند.
وی با ابراز افتخار به جامعه ورزش استان کرمانشاه گفت: همواره مسابقات ورزشی را دنبال میکنم و با تمام وجود برای موفقیت ورزشکاران استان دعا و توسل دارم و از تلاشهای جانانه قهرمانان، چه آقایان و چه بانوانی که در میادین بینالمللی خوش درخشیدهاند، صمیمانه تقدیر میکنم.
حجتالاسلام غفوری با بیان اینکه این قدردانی به نیابت از رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام میشود، افزود: از همه ورزشکاران افتخارآفرین استان سپاسگزارم که با غیرت و تلاش، نام کرمانشاه و ایران اسلامی را سربلند کردهاند.
امامجمعه کرمانشاه همچنین از مربیان، رؤسای هیئتهای ورزشی و همه دستاندرکاران ورزش استان قدردانی کرد و گفت: مدیرکل و مسئولان ورزش و جوانان استان با وجود شرایط دشوار، با دلسوزی و پیگیری فعالانه در مسیر توسعه ورزش تلاش میکنند که این اقدامات شایسته تقدیر است.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم موفقیتهای جامعه ورزش استان، خاطرنشان کرد: امیدوارم شاهد سربلندی و افتخارآفرینی روزافزون ورزشکاران برای مردم مؤمن و شهیدپرور کرمانشاه و کشور عزیز ایران اسلامی باشیم و از خانوادههای ورزشکاران نیز بهدلیل حمایت و همراهی با فرزندان قهرمان خود قدردانی میکنم.
