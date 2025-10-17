احمدپور: آمار تصرفات اراضی ملی در بستک کمتر از ۱۰ هکتار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد احمدپور با اشاره به وسعت حدود ۶۰۰ هزار هکتاری شهرستان بستک که بیش از ۹۰ درصد آن را اراضی ملی تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: گستردگی مأموریت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در چنین پهنه وسیعی، مستلزم همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مرتبط است.

وی ضمن تقدیر از مردم مؤمن، قانونمند و دغدغه‌مند شهرستان بستک که همواره به‌عنوان همیاران طبیعت هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی را به این اداره گزارش می‌دهند، افزود: با وجود گستره وسیع شهرستان و مأموریت‌های مستمر یگان حفاظت با محوریت پیشگیری از تصرفات غیرقانونی در سه بخش تابعه، آمار تصرفات کمتر از ۱۰ هکتار است که نسبت به وسعت شهرستان بسیار ناچیز محسوب می‌شود.

احمدپور همچنین از همکاری مؤثر دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی قدردانی کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۳ فقره پرونده مطروحه در کمیسیون ماده ۵۶ هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی به مساحت ۲۴۴ هکتار تعیین تکلیف شده است. همچنین در شعب حقوقی دادگستری شهرستان و شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس، ۲۶ فقره پرونده به میزان ۲۹۰ هکتار مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفته است.