توقیف بیش از ۲۶۰۰ خودروی سرقتی و فاقد پلاک در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا چهری اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از جرایم مرتبط با سرقت وسایل نقلیه، بیش از دو هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی سرقتی و فاقد پلاک در سطح شهر کرمانشاه شناسایی، توقیف و به مراجع قضائی تحویل داده شده است.
وی افزود: یکی از طرحهای ابتکاری پلیس پیشگیری در استان، اجرای طرح «هر کلانتری، یک شهر» است که بر اساس آن، در ۱۱ کلانتری شهر کرمانشاه مراکز مانیتورینگ فعال شده و با بهرهگیری از دوربینهای مداربسته در میادین، خیابانهای اصلی و تفرجگاهها، حوزه دید و نظارت پلیس بهصورت چشمگیری افزایش یافته است.
رئیسپلیس پیشگیری استان کرمانشاه تصریح کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در کشف جرایم، رصد تحرکات مجرمانه و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان داشته و پلیس پیشگیری استان با جدیت این روند را ادامه خواهد داد.
نظر شما