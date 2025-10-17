امام جمعه آرادان: بانوان در دام تبلیغات دشمن درباره حجاب نیفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبههای آخرین نماز جمعه مهرماه سال ۱۴۰۴ آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن اشاره به ضرورت رعایت حجاب، تاکید کرد: از همه دختران و زنان آرادانی میخواهیم که بیشتر رعایت کرده و تحت تاثیر تبلیغات و القائات دشمن و پوششهای نامناسب برخی دختران و خانمها قرار نگیرند و حجاب شأن را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه آرادان شهرستانی متدین است و دختران ما تلاش کنند تا پوشش مناسب در شهرستان شاهد نباشیم، افزود: والدین در این میان نقش مهمی دارند و میبایست به دختران خودشان سفارش کنند همچنین مدارس ما باید بیشتر به آموزشهای عفاف و حجاب، توجه داشته باشند و همینطور مراکز ورزشی، پژوهشی و … میبایست این امر را هم در نظر داشته باشند.
امام جمعه آرادان با بیان اینکه خانمهایی که به مراکز ورزشی مراجعه میکنند به خصوص زمانی که از ورزشگاه خارج میشوند پوشش خودشان را داشته باشند، گفت: فترت ها و دلهای بانوان ما پاک است اما گاهی ممکن است دختران ما تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار گیرند که باید مراقبت شود زیرا حجاب اولویت زن مسلمان است.
شریفی نیا ضمن اشاره به روز ورزش و تربیت بدنی، گفت: ورزش آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت که نخستین آن سلامت جسمی و روانی است زیرا ورزش به سلامتی انسان کمک کرده و میتواند از بروز بیماریهای مزمن جلوگیری کند همچنین فعالیت بدنی به کاهش اضطراب و استرس کمک کرده و سلامت روان را ارتقا میدهد.
وی افزود: بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی جوانان ما چقدر مدال آوردند و قهرمان جهان در رشتههای مختلف مانند کشتی شدند البته دشمنان ما همیشه سعی دارند تا بی توجه از کنار موفقیتهای ورزشکاران و قهرمانان ایران اسلامی بگذرند در صورتی که این قهرمانیها دستاوردهای کمی نیستند.
امام جمعه آرادان با بیان اینکه دشمنان و رسانههای معاند تلاش دارند موفقیتهای ما را کوچک جلوه دهند، تاکید کرد: دشمن بسیاری از موفقیتهای ما را مسکوت نگه میدارند و حتی اخبار آن را بازتاب نمیدهند.
شریفی نیا با بیان اینکه والیبالیستهای جوان کشورمان نیز قهرمان شدند و زمانی که قهرمانی شأن را جشن میگرفتند نسبت به پرچم جمهوری اسلامی ایران، ادای احترام نظامی کردند تا نشان دهند برای کشورشان جان میدهند، گفت: این امر سبب خشم ضدانقلاب شد.
