اسدروز: کیفیت صادرات نفت در پایانه خارگ افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسدروز در نشست بررسی عملکرد سامانههای اندازهگیری و کنترل کیفیت پایانهها، با تأکید بر جایگاه راهبردی این سامانهها گفت: «میترینگ حیثیت و اعتبار پایانههای نفتی است و دقت اندازهگیری، ضامن صحت و شفافیت در عملیات پایانههای نفتی کشور به شمار میرود.
وی افزود: اندازهگیری کمی و کیفی نفتخام، بخش اساسی مأموریت شرکت پایانههای نفتی ایران است. در پایانه خارگ، عملیات میترینگ کمی با دقت بالا و بر اساس استانداردهای بینالمللی انجام میشود و نمونههای کیفی هر محموله در آزمایشگاه کنترل کیفیت پیشرفته پایانه، مورد آزمون و تحلیل دقیق قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با اشاره به اهمیت تستهای سالیانه و عملیات پرووینگ بیان کرد: برای حفظ دقت تجهیزات و اطمینان از عملکرد صحیح سامانهها، فرآیندهای پرووینگ و تستهای دورهای بهطور منظم انجام میشود تا خطاهای احتمالی در کمیت و کیفیت به حداقل برسد.
در ادامه نشست، سیدعلی میری، مدیر پایانه نفتی خارگ، با تأکید بر نقش حیاتی سامانههای اندازهگیری و کنترل کیفیت گفت: پایانه نفتی خارگ، بهعنوان مرکز ثقل صادرات نفت کشور، تمامی فرآیندهای دریافت، ذخیرهسازی و بارگیری نفتخام را با دقت بالا و بر اساس استانداردهای میترینگ انجام میدهد و صحت و شفافیت اندازهگیریها تضمین میشود.
وی افزود: برای حفظ استانداردهای کمی و کیفی نفتخام، کالیبراسیون تجهیزات و اندازهگیریها بر اساس دستورالعملهای نهادهای نظارتی و با استفاده از تجهیزات پیشرفته انجام میشود. تیمهای عملیاتی و تعمیراتی نیز با هماهنگی کامل، این فرآیندها را روزانه مدیریت میکنند.
