به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره ظهر جمعه در آئین افتتاح قطعه سوم بزرگراه خلیج فارس در قشم، اظهار کرد: جا دارد از همه دستاندرکاران و خدمتگزارانی که با تلاش شبانهروزی زمینه اجرای این پروژه مهم را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی کنم. امروز شاهد بهرهبرداری از یکی از مطالبات دیرینه مردم قشم هستیم؛ جادهای ایمن که سالها انتظار آن را میکشیدند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با تأکید بر اهمیت ایمنی جادههای قشم افزود: جزیره قشم با ظرفیتهای بینظیر در حوزه گردشگری، صیادی و اقتصاد ملی، نیازمند زیرساختهای ایمن و استاندارد است خوشبختانه با برنامهریزی و همت مجموعه منطقه آزاد قشم و دستگاههای اجرایی، شاهد تحرک جدی در توسعه شبکه راههای این جزیره هستیم.
وی با اشاره به تأثیر افتتاح این پروژه بر رونق اقتصادی و گردشگری منطقه گفت: بهبود وضعیت راهها، زمینهساز جذب گردشگر و افزایش امنیت سفر برای ساکنان و مسافران جزیره خواهد بود انشاءالله با تداوم این روند، شاهد جهش بزرگتری در توسعه قشم خواهیم بود.
جراره در پایان خاطرنشان کرد: این افتتاح را به مردم شریف قشم تبریک میگویم و امیدوارم با تداوم حمایتها و تصمیمسازیهای درست، شاهد تحقق کامل استانداردهای ایمنی در تمام مسیرهای ارتباطی جزیره باشیم.
نظر شما