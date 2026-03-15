به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره با محکوم کردن حملات اخیر آمریکا و همپیمانان رژیم صهیونیستی به خاک ایران گفت: حمله به مناطق مختلف کشور از جمله جزیره خارک و همچنین زیرساختهای گردشگری در جزیره قشم اقدامی خصمانه و برخلاف اصول شناختهشده حقوق بینالملل است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به هدف قرار گرفتن اسکلههای گردشگری «شیبدراز» و «کندالو» در قشم افزود: این اسکلهها از مراکز جابهجایی مسافران و گردشگران در جنوب کشور هستند و نقش مهمی در اقتصاد محلی و صنعت گردشگری منطقه دارند حمله به چنین زیرساختهایی که ماهیت کاملاً غیرنظامی دارند، نشاندهنده بیتوجهی دشمنان به جان مردم و امنیت اقتصادی مناطق ساحلی است.
جراره ادامه داد: در کنار این اقدامات، گزارشها حاکی از آن است که در حملات انجامشده به خارک، برخی اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفتهاند، اما فعالیتهای اصلی اقتصادی و زیرساختهای کلیدی همچنان برقرار است و روندهای حیاتی کشور متوقف نشده است.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی خارک تصریح کرد: این جزیره یکی از مهمترین پایانههای صادرات انرژی ایران به شمار میرود و جایگاه مهمی در اقتصاد ملی دارد؛ با این حال تجربه نشان داده جمهوری اسلامی در برابر چنین فشارهایی از ظرفیتهای داخلی و توان فنی خود برای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت انرژی استفاده کرده است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با انتقاد از سکوت برخی نهادهای بینالمللی گفت: کشورهایی که همواره ادعای دفاع از حقوق بشر و قوانین بینالمللی دارند، در برابر حمله به زیرساختهای غیرنظامی و حتی مراکز گردشگری سکوت کردهاند و این رفتار دوگانه بیش از پیش برای افکار عمومی جهان آشکار شده است.
وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان داده در برابر تهدید و فشار خارجی متحدتر میشود و جمهوری اسلامی نیز با اتکا به قدرت دفاعی، انسجام ملی و ظرفیتهای بومی اجازه نخواهد داد دشمنان با اقدامات نظامی یا فشارهای سیاسی به اهداف خود دست پیدا کنند.
