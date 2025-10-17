به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان بیله سوار، با اشاره به اینکه مقاومت و صبر استراتژیک پیروزی در برابر رژیم صهیونیستی را رقم میزند، اظهار کرد: ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی نیازمند صبر و مقاومت استراتژیک است و ملتهای آزاده با تکیه بر ایمان و پایداری میتوانند بر رژیم کودککش اسرائیل پیروز شوند.
وی ضمن توصیه به تقوای الهی و پرهیز از تفرقه و اختلاف، پیروزی اخیر مقاومت فلسطین به ویژه حماس و شکست رژیم صهیونیستی را بزرگترین دستاورد مکتب مقاومت اسلامی خواندند.
امام جمعه شهرستان بیله سوار با اشاره به آتشبس اعلام شده بین طرفین، عنوان کرد: این اتفاق مهم نشان داد مقاومت و پایداری به عنوان یک راهبرد و استراتژی هوشمندانه، میتواند حتی بزرگترین رئیس جمهور جنگطلب آمریکا یعنی دونالد ترامپ را وادار به پذیرش مذاکره و تغییر موضع جنگطلبانه خود کند و این موضوع نشانه اقتدار و هوشمندی ملتهای مقاومت در منطقه است.
حجت الاسلام عزیزی به یکی از مهمترین دستاوردهای مقاومت اشاره کرد و گفت: پنهان نگاه داشتن اسرای فلسطینی علیرغم فعالیت گسترده و قدرتمندترین دستگاههای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، نمونهای برجسته از موفقیت راهبردی در برابر دشمنان است.
خطیب جمعه بیله سوار تصریح کرد: طرحهای استعماری و آمریکایی- صهیونیستی مانند «ابراهیم»، «ابراهام»، «داوود» و پروژه کوچ اجباری از غزه، که هدف تضعیف و تغییر معادلات منطقهای را دنبال میکردند، با مقاومت مردم فلسطین و حمایت جبهه مقاومت با شکست مواجه شدهاند.
وی به برنامههای دشمن برای ایران اسلامی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که یکی از نقشههای دشمنان، مجبور کردن ایران به مذاکره مستقیم و قرار دادن کشور در مسیر انفعال در گام چهارم است که بصیرت و تابآوری مردم ایران در این مرحله نیز سد راه دشمنان خواهد بود و توطئههای آنان را ناکام خواهد گذاشت.
حجتالاسلام عزیزی به مشکلات مدیریتی در گمرک بیلهسوار پرداخت و یادآور شد که با وجود تذکرات متعدد در خطبههای گذشته، هنوز این مشکلات رفع نشده و از استاندار و فرماندار محترم خواست در سریعترین زمان ممکن برای حل این معضل اقدام کنند تا رضایت مردم و رانندگان تأمین شود. همچنین وی بر ضرورت اصلاح سریع نام گمرک در سامانههای مرتبط تأکید نمود و خواستار جلوگیری از تأخیر در این موضوع شد.
خطیب جمعه بیله سوار با اشاره به فرا رسیدن ۲۴ مهرماه، روز تربیتبدنی و ورزش را تبریک گفت و بر توسعه ورزشهای شهرستان در حوزههای حرفهای و قهرمانی تأکید نمود.
