امام جمعه بیله سوار:

جابر عزیزی: مقاومت و پیروزی در برابر رژیم صهیونیستی را رقم می‌زند

بیله سوار - امام جمعه شهرستان بیله سوار گفت: صبر و مقاومت استراتژیک، عامل اصلی پیروزی ملت‌ها بر رژیم کودک‌کش اسرائیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان بیله سوار، با اشاره به اینکه مقاومت و صبر استراتژیک پیروزی در برابر رژیم صهیونیستی را رقم می‌زند، اظهار کرد: ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی نیازمند صبر و مقاومت استراتژیک است و ملت‌های آزاده با تکیه بر ایمان و پایداری می‌توانند بر رژیم کودک‌کش اسرائیل پیروز شوند.
وی ضمن توصیه به تقوای الهی و پرهیز از تفرقه و اختلاف، پیروزی اخیر مقاومت فلسطین به ویژه حماس و شکست رژیم صهیونیستی را بزرگ‌ترین دستاورد مکتب مقاومت اسلامی خواندند.
امام جمعه شهرستان بیله سوار با اشاره به آتش‌بس اعلام شده بین طرفین، عنوان کرد: این اتفاق مهم نشان داد مقاومت و پایداری به عنوان یک راهبرد و استراتژی هوشمندانه، می‌تواند حتی بزرگ‌ترین رئیس جمهور جنگ‌طلب آمریکا یعنی دونالد ترامپ را وادار به پذیرش مذاکره و تغییر موضع جنگ‌طلبانه خود کند و این موضوع نشانه اقتدار و هوشمندی ملت‌های مقاومت در منطقه است.
حجت الاسلام عزیزی به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مقاومت اشاره کرد و گفت: پنهان نگاه داشتن اسرای فلسطینی علی‌رغم فعالیت گسترده و قدرتمندترین دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، نمونه‌ای برجسته از موفقیت راهبردی در برابر دشمنان است.
خطیب جمعه بیله سوار تصریح کرد: طرح‌های استعماری و آمریکایی- صهیونیستی مانند «ابراهیم»، «ابراهام»، «داوود» و پروژه کوچ اجباری از غزه، که هدف تضعیف و تغییر معادلات منطقه‌ای را دنبال می‌کردند، با مقاومت مردم فلسطین و حمایت جبهه مقاومت با شکست مواجه شده‌اند.
وی به برنامه‌های دشمن برای ایران اسلامی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که یکی از نقشه‌های دشمنان، مجبور کردن ایران به مذاکره مستقیم و قرار دادن کشور در مسیر انفعال در گام چهارم است که بصیرت و تاب‌آوری مردم ایران در این مرحله نیز سد راه دشمنان خواهد بود و توطئه‌های آنان را ناکام خواهد گذاشت.
حجت‌الاسلام عزیزی به مشکلات مدیریتی در گمرک بیله‌سوار پرداخت و یادآور شد که با وجود تذکرات متعدد در خطبه‌های گذشته، هنوز این مشکلات رفع نشده و از استاندار و فرماندار محترم خواست در سریع‌ترین زمان ممکن برای حل این معضل اقدام کنند تا رضایت مردم و رانندگان تأمین شود. همچنین وی بر ضرورت اصلاح سریع نام گمرک در سامانه‌های مرتبط تأکید نمود و خواستار جلوگیری از تأخیر در این موضوع شد.
خطیب جمعه بیله سوار با اشاره به فرا رسیدن ۲۴ مهرماه، روز تربیت‌بدنی و ورزش را تبریک گفت و بر توسعه ورزش‌های شهرستان در حوزه‌های حرفه‌ای و قهرمانی تأکید نمود.
