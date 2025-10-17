حجت الاسلام اختردانش: آتش‌ بس غزه دستاورد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم اختردانش در خطبههای نماز جمعه با گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی آموزش تخصصهای دریایی، اظهار کرد: از سنگرهای کلیدی ما، خط قدس است.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه، با اشاره به جریان آتشبس و صلحی که در غزه اتفاق افتاده است، افزود: کسی که چندین برابر ما بودجه برای تسلیحات دارد، به ما میگوید شما موشک و تسلیحات میخواهید چه کار؟!
وی با تأکید بر اینکه صلح مهم است، اما مهمتر از آن، قیمتی است که برای آن پرداخت میشود، ادامه داد: نتانیاهو بهجای جایزه صلح نوبل، کبوتر طلایی را به ترامپ هدیه میکند.
حجتالاسلام اختردانش آتشبس فعلی در غزه را پیروزی مردم غزه دانست و گفت: روزنامه گاردین انگلستان بعد از آتشبس در غزه، کاریکاتوری کشید که دستِ آستین خونآلود ترامپ را نشان میدهد و نوشته است که این آقا در نسلکشی غزه نفس دارد، پس منجی عالم برای صلح نیست.
وی با انتقاد از برخی رسانههای داخلی افزود: روزنامه وطنی با عدم بصیرت این مهم را متوجه نشده و دشمن را تصویرگر صلح معرفی کرده است.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه بر ضرورت رصد اوضاع منطقه و جهان تأکید کرد و گفت: امداد غیبی و نصرت الهی به ما میرسد. اگر همه توان ما ۵ درصد باشد و همان ۵ درصد را در راه خدا بیاوریم، خداوند آن ۹۵ درصد باقیمانده را به کمک ما میآورد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر وفاق ملی، اظهار کرد: وفاق یک اصل مهم است، اما آنهایی که ریشه انقلابی دارند باید در این مسیر پیشقدم باشند.
حجتالاسلام اختردانش با انتقاد از برخی رفتارها در فضای پرتنش افزود: در برههای که جامعه با تنش مواجه است، اگر کسی بیاید و حجاب را زیر سوال ببرد، این بیهنری است.
وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ گفت: به تعبیر امام خمینی (ره)، این اقدام انقلاب دوم بود.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه در ادامه با بیان اینکه در جنگ نظامی، شناخت هندسه جغرافیا اهمیت دارد، تصریح کرد: اگر تبیین و بصیرت نباشد، گاهی توپخانه خودی، خودی را میزند.
وی با اشاره به سابقه طولانی دشمنی رژیم صهیونیستی با ملت فلسطین گفت: جریان دشمنی اسرائیل و فلسطین، طی هشت دهه ادامه داشته و همچنان در جریان است.
