سالاری: جاده کمربندی برای کاهش ترافیک سیریک احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبههای نماز جمعه این هفته، با تأکید بر جایگاه نماز جمعه بهعنوان یکی از راههای ارتباط با امام زمان (عج)، حفظ حجاب و عفت را خط قرمز جامعه دانست و خواستار توجه ویژه مسئولان به مسائل ورزش و تسریع در تکمیل جاده کمربندی جهت کاهش مشکلات ترافیکی شهرستان شد.
وی ضمن تسلیت پیشاپیش شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) در شرایط سخت و آتش سوزی بین در و دیوار، حجاب و عفت خود را حفظ کرد و این پیام الهی است که در آیه ۲۱ سوره نور آمده و بر اهمیت حفظ حجاب تأکید دارد.
امام جمعه سیریک با اشاره به هجمههای گسترده جهانی علیه حجاب، افزود: امروز تمام دنیا با تمام امکانات خود به مبارزه با حجاب آمدهاند و باید مراقب باشیم که پرچم حجاب را از دست ندهیم، چرا که از دست دادن این پرچم به معنای از دست دادن هویت دینی و اجتماعی ماست.
وی همچنین به مناسبت هفته تربیت بدنی، نقش اداره ورزش در ایجاد امید و نشاط در جامعه را مهم دانست و گفت: ورزش مسئلهای حیاتی است و باید برنامههای امیدآفرین در دستور کار قرار گیرد.
امام جمعه سیریک با اشاره به عملکرد اداره بنادر در نیمه نخست سال جاری، اعلام کرد: در ۶ ماه اول سال، ۴ هزار تن صادرات و ۲۹ هزار و ۷۰۰ تن ترانزیت در شهرستان سیریک انجام شده است.
وی با ابراز گلایه از وضعیت ترافیکی شهرستان، تصریح کرد: جادههای سیریک گنجایش حجم بالای ترانزیت را ندارند و از مسئولین درخواست کرد که هر چه سریعتر جاده کمربندی را تکمیل کنند تا بار ترافیکی از داخل شهر کاهش یابد.
حجتالاسلام سالاری در پایان تأکید کرد: مشکلات مردم در خطبههای نماز جمعه بیان خواهد شد چرا که بیان مطالبات حق مردم است و اگر تریبون نماز جمعه نتواند مشکلات را منعکس کند، این جای نگرانی دارد.
وی افزود: اخلال در افکار عمومی و امنیت جامعه قابل بخشش نیست و در صورت بروز اشتباه در ادارات، باید اعتراضات از راه قانونی پیگیری شود و نه با ایجاد ناامنی.
