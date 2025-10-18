  1. استانها
کلاس داوری فوتبال درجه سه در کهورستان بندر خمیر برگزار شد

بندرعباس ـ کلاس داوری درجه سه فوتبال در کهورستان شهرستان خمیر برای اولین بار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره پنجشنبه شب پایان داد.

در این دوره چهار روزه که با حضور ۳۱ نفر از علاقه مندان به داوری برگزار شد، شرکت کنندگان زیر نظر مجید روغنی مدرس برجسته فدراسیون فوتبال قوانین ۱۷ گانه داوری و اصلاحات جدید داوری فوتبال آشنا شدند.

علیرضا کناری رئیس دپارتمان داوران فوتبال استان هرمزگان ضمن تشکر از فدراسیون و کمیته داوران و مجید روغنی یکی از مدرسین به نام کشور و تحصیل کرده این دوره، هدف از برگزاری این دوره رو شناسایی استعدادهای داوری و ارتقا سطح علمی و عملی عنوان کرد.
این کلاس برای اولین بار بخش کهورستان برگزار شد که استقبال خوبی نیز از سوی علاقمندان به داوری در پی داشت.
در آئین اختتامیه این کلاس که با حضور مسئولین استانی و شهرستان بندر خمیر در بخش کهورستان برگزار شد ضمن تقدیر

از مدرسین فدراسیون به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کلاس اهدا شد.

