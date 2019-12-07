نهالکاری عاملی در کنترل ریزگردهای ملارد به شمار می آید

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی صبح شنبه در آئین آغاز طرح بسیج همگانی نهالکاری در استان تهران که در منطقه اخترآباد شهرستان ملارد و با حضور کامران پور مقدم، رئیس شورایعالی سازمان جنگل های کشور و احمد طاهری، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان تهران برگزار شد اظهار داشت: نهالکاری عاملی در کنترل ریزگردها به شمار می آید.

برنجی با بیان اینکه نهالکاری عاملی مهم در تثبیت و کنترل ریزگردها به شمار می آید گفت: هدف اصلی از کاشت نهال در منطقه اخترآباد این شهرستان هم به خاطر مقابله با بیابان زایی و مهار ریزگردها می باشد.

فرماندار ملارد بیان داشت: این منطقه به عنوان یکی از کانون های اصلی تولید ریزگرد در استان تهران بوده که خوشبختانه با اقدامات خوب منابع طبیعی هم اکنون این کانون تولید ریزگرد مهار و کنترل شده است.