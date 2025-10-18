نصب جاسوس افزار رژیم صهیونیستی در واتس اپ منع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، فیلیس همیلتون قاضی دادگاه اعلام کرد رفتار این شرکت از استاندارد مورد نیازی که براساس آن هیأت منصفه در مورد جریمه مالی تصمیم می‌گیرند، پایین‌تر است.

اما قاضی در حکمی که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده گفت که دادگاه به این نتیجه رسیده که رفتار متهمان باعث آسیب جبران‌ناپذیری می‌شود و با توجه به اینکه هیچ شکی در مورد ادامه این رفتار وجود ندارد، قاضی به متا، مالک واتس‌اپ، دستور توقف تاکتیک‌های جاسوسی NSO در این سرویس پیام‌رسان را داد.

ویل کاتکارت، رئیس واتس‌اپ، در بیانیه‌ای گفت: حکم امروز، شرکت سازنده جاسوس‌افزار NSO را از هدف قرار دادن مجدد واتس‌اپ و کاربران جهانی ما منع می‌کند. ما از این تصمیم که پس از شش سال دعوی قضائی برای پاسخگو کردن NSO به خاطر هدف قرار دادن اعضای جامعه مدنی گرفته شده، استقبال می‌کنیم. طبق حکم، شواهد در دادگاه نشان داد که NSO کد واتس‌اپ را مهندسی معکوس کرده تا مخفیانه جاسوس‌افزار را برای هدف قرار دادن کاربران نصب کند. دادگاه نتیجه گرفت که این جاسوس‌افزار بارها و بارها برای فرار از شناسایی و دور زدن اصلاحات امنیتی در واتس‌اپ، دوباره طراحی شده است.

این شکایت در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی ثبت و شرکت رژیم صهیونیستیی را به خرابکاری سایبری و هدف گرفتن خبرنگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر کاربران با اتکا بر این پیام رسان متهم کرد.

البته قاضی دادگاه اعلام کرد رأی دادگاه پیشین برای غرامتی ۱۶۸ میلیون دلاری به متا (شرکت مادر واتس اپ) بسیار زیاد بوده است. وی در رأی خود نوشت: هنوز پرونده‌های کافی در مورد نظارت الکترونیکی غیرقانونی در عصر گوشی‌های هوشمند وجود نداشته تا دادگاه بتواند نتیجه بگیرد که رفتار متهمان «قابل توجه» بوده است.