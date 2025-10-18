پایداری جوی و غبار صبحگاهی در اغلب شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های پیش‌بینی وضع هوا برای بازه سه‌روزه آینده (شنبه تا دوشنبه)، شرایط جوی در بیشتر نقاط کشور آرام و پایدار خواهد بود. در این مدت الگوی غالب جوی شامل آسمانی صاف تا کمی ابری، غبار صبحگاهی در نواحی مرکزی و شمال شرق، و رشد ابر در ارتفاعات غربی است.

الگوی کلی جوی کشور طی سه روز آینده نشانگر استمرار پایداری نسبی در اغلب نقاط و ضعف جبهه‌های بارشی است. تنها تغییرات محسوس شامل افزایش ابر در ارتفاعات غربی و شمالی، وزش بادهای محلی در نیمه شرقی کشور و غبار صبحگاهی در مناطق مرکزی است. عدم وزش باد مؤثر در تهران و مشهد می‌تواند به تشدید آلودگی‌های شهری منجر شود. بر همین اساس توصیه می‌شود گروه‌های حساس (بویژه کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی) در ساعات اولیه صبح و شب در فضای باز حضور طولانی نداشته باشند.

در نواحی شمالی کشور تا اوایل هفته آینده احتمال ریزش خفیف باران در ارتفاعات غرب گیلان دور از انتظار نیست اما بارندگی مؤثر عمدتاً از اواخر هفته آینده محتمل خواهد بود. با تداوم شرایط پایدار، دمای روزانه در بیشتر شهرها در حد میانگین فصلی و دمای شبانه در مناطق مرتفع با کاهش محسوس همراه خواهد بود.

برای تهران، روز شنبه آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود. در روز یکشنبه ضمن تداوم غبار، افزایش ابر در بعدازظهر محتمل است. دوشنبه نیز وضعیت مشابهی با آسمان صاف و احتمال رشد ابر در ارتفاعات شمالی پایتخت انتظار می‌رود. با توجه به سکون نسبی هوا، احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در ساعات اولیه صبح قابل توجه است.

در همدان طی هر سه روز آینده (شنبه تا دوشنبه) آسمان غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود. در بعدازظهرها به‌ویژه در مناطق کوهستانی و مرتفع، رشد ابر پیش‌بینی می‌شود. وزش باد ملایم در ساعت‌های عصرگاهی می‌تواند از شکل‌گیری غبار جلوگیری کند.

در پایتخت خراسان رضوی، روز شنبه هوا صاف و غبارآلود خواهد بود و افزایش باد در ساعات بعدازظهر انتظار می‌رود. روز یکشنبه دمای هوا اندکی کاهش یافته و آسمان کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با غبار باقی می‌ماند. دوشنبه نیز شرایط نسبتاً پایدار ولی با تداوم غبار در برخی نواحی گزارش می‌شود. احتمال کاهش دید افقی و افزایش آلاینده‌ها در صبحگاه‌ها وجود دارد.

در شیراز طی روزهای شنبه و دوشنبه آسمان صاف همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. روز یکشنبه وضعیت کاملاً پایدار و بدون تغییر قابل توجه خواهد بود. روند دما طی این سه روز افزایشی خفیف ارزیابی می‌شود.

در شهر اصفهان، آسمان طی شنبه کاملاً صاف و از روز یکشنبه با وزش باد ملایم همراه می‌شود. دوشنبه نیز شرایط مشابهی برقرار است. غبار محلی در صبحگاه‌ها محتمل است اما شدت چندانی نخواهد داشت. با توجه به کم‌بارشی و سکون نسبی، رطوبت نسبی در حد پایینی قرار دارد.

در تبریز، شنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. یکشنبه افزایش ابر در نواحی غربی استان آذربایجان شرقی رخ خواهد داد و دوشنبه نیز آسمان کمی ابری تا نیمه‌ابری با وزش باد پراکنده ادامه دارد. دمای روزانه در محدوده نرمال فصلی باقی می‌ماند.

استان گیلان و مرکز آن رشت در سه روز آینده با وضعیت نیمه‌ابری تا ابری و مه صبحگاهی روبه‌رو خواهد بود. شنبه و یکشنبه مه غلیظ‌تر و رطوبت نسبی بالا است ولی در دوشنبه از شدت ابرناکی و مه کاسته می‌شود. دمای هوا در نوار ساحلی شمال کشور تغییر محسوسی نخواهد داشت.