بررسی حکمرانی علمی هژمونیکی؛ از داروینیسم تا سایبرنتیک

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در ادامه برنامههای علمی مشترک با مراکز دانشگاهی کشور، یک نشست تخصصی با عنوان «حکمرانی علمی هژمونیکی؛ از داروینیسم تا سایبرنتیک» برگزار میکند. این نشست با هدف واکاوی مبانی فلسفی و معرفتشناختی تمدن مدرن و نسبت آن با حکمرانی در ساختارهای دانش قدرت طراحی شده است.
در این برنامه، خانم هامانی، استاد، پژوهشگر و عضو شورای انجمن علمی پژوهشی علوم شناختی و هوش مصنوعی معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، به ارائه دیدگاههای خود درباره مسیر شکلگیری پارادایم داروینیستی تا ظهور نظامهای سایبرنتیکی در سیاست علم و فناوری خواهد پرداخت.
این نشست در روز یکشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ در ساختمان کتابخانه جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، معاونت پژوهش، طبقه سوم برگزار میشود. شرکت حضوری ویژه طلاب جامعه الزهرا سلاماللهعلیها است و حضور مجازی برای عموم علاقهمندان آزاد میباشد.
علاقهمندان میتوانند از طریق اینجا و با وارد کردن رمز ورود عدد یک تا شش به صورت مجازی در این نشست شرکت کنند.
این نشست بخشی از برنامههای تخصصی معاونت پژوهش در حوزه «فلسفه سایبر» است و با هدف ارتقای مباحث نظری پیرامون رابطه علم، قدرت و معنویت در عصر دیجیتال برگزار میشود.
نظر شما