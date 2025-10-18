انتشار فراخوان هفتمین جشنواره موسیقی و سرود «آوای عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، فراخوان هفتمین جشنواره موسیقی و سرود سازمان بسیج هنرمندان با عنوان «آوای عشق» منتشر شد.
در متن فراخوان آمده است:
* مقدمه:
سرود از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون یکی از زیباترین جلوههای فن موسیقا در انقلاب اسلامی جایگاه یافته و پا را از مرزها برای حماسه، مقاومت و آزادیخواهان جهان فراتر گذاشته است.
موسیقی و سرودهایی که بنیانش کار و فکر و اجرای جمعی است و از عمق جان سازندگانش برآمده و لاجرم بر اعماق جان و دل مینشیند.
در هفتمین جشنواره موسیقی و سرود (آوای عشق) بنا داریم آثار و اجراهای هنرمندان غیور سراسر ایران، از هر شهر و هر روستا، هر قوم و هر عشیره که به خصوص متأثر از جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و عملیات غرورآفرین وعده صادق ۳ و موجب انسجام و وحدت ملی است را پذیرا باشیم.
* اهداف:
۱ - حضور گسترده و جذب حداکثری استعدادهای جوان
۲ - شناسایی، ساماندهی و حمایت از استعدادهای خالق آواز جمعی (آکاپلّا، سرود، همسرایی، ...)
۳ - زمینهسازی حضور استعدادها (فردی و جمعی) در مجامع، برنامه ها، جشنوارهها، مراسم و ......
۴ - همفکری برای گسترش و تحکیم حرکتهای هنرمندانه از طریق موسیقی و سرود در منطقه و جهان
۵ - تأثیر موسیقی سالم بر سبک زندگی ایرانی و تأکید بر سنت رسول الله (ازدواج و جوانی جمعیت)
* مراحل و نحوه برگزاری:
۱- مرحله استانی: دبیرخانههای جشنوارههای استانی بعد از ارسال فراخوان، دریافت و داوری آثار، اولین مرحله را در سطح استان برگزار و آثار منتخب را با شناسنامه کامل تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴ انتخاب و فراهم مینماید.
۲- مرحله ملی: دبیرخانه جشنواره، بعد از دریافت آثار از استانها و بررسی آنها توسط هیئت انتخاب، آثاری را برای اجرای صحنهای در اختتامیه انتخاب، معرفی و موجبات برگزاری جشنواره را تا پایان آذر ۱۴۰۴فراهم مینماید.
نکته: داوران مرحله ملی پس از بررسی و داوری هیئت انتخاب، معرفی خواهند شد.
*بخش جشنواره:
۱ -آکاپلا (Acapella - اجرای زنده، بدون ساز و هرگونه آهنگ ضبط شده)
۲ -سرود و کُر (Choir - همسرایی یک یا چندصدایی با یا بدون آهنگ ضبط شده)
۳ -تک آهنگ (باکلام با یا بدون آهنگ ضبط شده)
۴ -روایتگری جنگ ۱۲ روزه همراه با ساز ایرانی (نوعی از اجرای عاشیقی، بخشی، دلنوشته های موسیقایی)
تبصره: در تمامی بخشها میتوان از گونههای دستگاهی، نواحی، ارکسترال، تلفیقی، کودک و نوجوان به صورت آهنگ ضبط شده استفاده نمود.
* نکات مهم:
۱- تأکید جشنواره در بخشهای آکاپلا، سرود، کُر و آواز جمعیِ بدون تکخوان است. در بین این آثار نیز اولویت با گروههایی است که به صورت آکاپلا باشد.
۲- آثار ارسالی دارای شناسنامه (نام شاعر، آهنگساز، تنظیم کننده، نوازندگان، همسرایان و ....) باشد.
۳- هرگونه ادعای حقوقی و پاسخگویی بر عهده ارسال کنندهی اثر است. بدیهی است جایزه جشنواره به صاحب اثر که همان ارسالکننده اثر به جشنوارهی استانی است؛ تعلق خواهد گرفت.
۴- در بخش موسیقی پاپ ایرانی آثار پذیرفته خواهند شد که دارای هویت ایرانی - اسلامی باشند.
۵- دبیرخانه جشنواره استانی از بخشهای سرود، تک آهنگ و روایتگری میتواند یک گروه یا یک اثر را و از بخش آکاپلا میتواند دو اثر یا دو گروه را به عنوان منتخب به دبیرخانه کشوری معرفی کنند.
۶- مدت زمان هر اثر بین ۲ تا ۵ دقیقه باشد.
۷- آثار ارسالی به صورت تصویری با حجم ۱۰۰ مگابایت از اجرای زنده و بدون دستکاری ماشینی (نرم افزاری و سخت افزاری) باشد. بدیهی است صدای واقعی و زنده مورد داوری قرار خواهد گرفت.
۸- تمام ردههای سنی میتوانند در جشنواره شرکت کنند.
۹- تعداد اعضای گروههای سرود نهایت ۱۰ نفر و گروههای آکاپلا تا ۱۵ نفر میتواند باشد.
۱۰- هیئت انتخاب میتواند یک گروه یا یک اثر را به عنوان برگزیده و شاخص از بین هر بخش انتخاب و معرفی کند.
۱۱- کمک هزینههای رفت و آمد گروههای برگزیده فراخوانده به جشنواره کشوری در نظر گرفته خواهد شد.
۱۲- روش دریافت آثار برگزیده استانی توسط دبیرخانه جشنواره کشوری اعلام خواهد شد.
* محورهای موضوعی:
۱- امت احمد به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت حضرت محمد (ص) پیامبر صلح و دوستی
۲- جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل علیه ایران (جنگ ۱۲ روزه)
۳- اتحاد و انسجام ملی
۴- بصیرت و آگاهی جمعی (شکست اهداف پلید دشمنان به سبب آگاهی جمعی)
۵- عاشقانههای نبرد اخیر
۶- روایتگری ویژه جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل علیه ایران (جنگ ۱۲ روزه)
۷- امیدآفرینی
