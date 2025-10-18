حجت الاسلام حسین ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای خبرنگاران، گفت: یکی از محورهای مهم فعالیت این اداره‌کل، رسیدگی به مسائل صنفی و معیشتی خبرنگاران است و در این زمینه موضوع بیمه خبرنگاران از طریق صندوق اعتباری هنر پیگیری می‌شود.

وی افزود: در صورتی که خبرنگاران در روند بیمه یا تمدید عضویت خود با مشکلی مواجه شوند، می‌توانند موضوع را به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گزارش دهند تا از طریق صندوق اعتباری هنر و وزارتخانه مربوطه مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تقدیر از تلاش خبرنگاران در پوشش تحولات اخیر منطقه‌ای و جهانی، اظهار داشت: اصحاب رسانه در جریان جنگ ۱۲ روزه غزه خوش درخشیدند و با صداقت، دقت و تعهد حرفه‌ای، واقعیت‌ها را به مردم منتقل کردند.

ملکی با اشاره به برنامه‌های سالانه اداره‌کل ارشاد استان تهران برای فعالان رسانه‌ای تصریح کرد: در تقویم فرهنگی سال ۱۴۰۵ برنامه‌های متعددی در حوزه مطبوعات و خبرنگاران پیش‌بینی شده که بخشی از آن به آموزش، نشست‌های تخصصی و تقدیر از فعالان این عرصه اختصاص دارد.

وی همچنین از برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساماندهی رسانه‌های فعال در فضای مجازی خبر داد و گفت: در حال حاضر این وزارتخانه در حال گردآوری آمار و اطلاعات دقیق از فعالان رسانه‌ای فضای مجازی است تا پس از شناسایی کامل، فرآیند ساماندهی و حمایت هدفمند از آنان آغاز شود.