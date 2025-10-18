  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

ملکی: بیمه خبرنگاران از طریق صندوق اعتباری هنر پیگیری می‌شود

اسلامشهر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تأکید بر پیگیری بیمه خبرنگاران گفت: در صورت بروز مشکل، موضوع از طریق صندوق اعتباری هنر دنبال می‌شود تا دغدغه اصحاب رسانه برطرف شود.

حجت الاسلام حسین ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای خبرنگاران، گفت: یکی از محورهای مهم فعالیت این اداره‌کل، رسیدگی به مسائل صنفی و معیشتی خبرنگاران است و در این زمینه موضوع بیمه خبرنگاران از طریق صندوق اعتباری هنر پیگیری می‌شود.

وی افزود: در صورتی که خبرنگاران در روند بیمه یا تمدید عضویت خود با مشکلی مواجه شوند، می‌توانند موضوع را به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گزارش دهند تا از طریق صندوق اعتباری هنر و وزارتخانه مربوطه مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تقدیر از تلاش خبرنگاران در پوشش تحولات اخیر منطقه‌ای و جهانی، اظهار داشت: اصحاب رسانه در جریان جنگ ۱۲ روزه غزه خوش درخشیدند و با صداقت، دقت و تعهد حرفه‌ای، واقعیت‌ها را به مردم منتقل کردند.

ملکی با اشاره به برنامه‌های سالانه اداره‌کل ارشاد استان تهران برای فعالان رسانه‌ای تصریح کرد: در تقویم فرهنگی سال ۱۴۰۵ برنامه‌های متعددی در حوزه مطبوعات و خبرنگاران پیش‌بینی شده که بخشی از آن به آموزش، نشست‌های تخصصی و تقدیر از فعالان این عرصه اختصاص دارد.

وی همچنین از برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساماندهی رسانه‌های فعال در فضای مجازی خبر داد و گفت: در حال حاضر این وزارتخانه در حال گردآوری آمار و اطلاعات دقیق از فعالان رسانه‌ای فضای مجازی است تا پس از شناسایی کامل، فرآیند ساماندهی و حمایت هدفمند از آنان آغاز شود.

