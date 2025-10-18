به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، حسین افشین بر تفکیک کامل وظایف بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد و گفت: بنیاد ملی نخبگان بر شناسایی و حمایت از دانشجویان، دانشآموزان و اساتید تازه استخدام متمرکز است؛ در حالی که بنیاد ملی علم ایران، الگویی مشابه نهادهای بینالمللی، متولی اصلی ارائه حمایتهای پژوهشی به اساتید است.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: فقط اساتید میتوانند به بنیاد ملی علم مراجعه کنند، پس اساساً با بنیاد ملی نخبگان موازی نیست.
افشین با برشمردن یک نیاز ساختاری، اظهار داشت: باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشیم؛ سایر مراکز پژوهشی باید جمع شوند و ما یک بنیاد متمرکز مشابه دیگر کشورها داشته باشیم تا این بنیاد علم بتواند حمایتهای مناسبی از اساتید انجام دهد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این رویکرد به معنای انحلال پژوهشکدهها خواهد بود، پاسخ منفی داد و توضیح داد: هدف اصلی، تجمیع منابع مالی است. دلیل اصلی این تمرکز، ایجاد یک فرآیند داوری متمرکز و فضای رقابتی است.
معاون علمی رئیسجمهور در پایان، در خصوص سهمیههای نهادهای علمی گفت: میزان درخواستها و پذیرشهای هر دانشگاه به صورت شفاف در سایت بنیاد قابل مشاهده است. در حقیقت، افراد در این فضا برای آن حمایت پژوهانه مبارزه میکنند و برنده میشوند که این خیلی نکته مهمی است.
نظر شما