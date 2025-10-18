زهرا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی وظایف و مأموریتهای سازمان استاندارد، گفت: مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که اواسط دهه ۹۰ شمسی در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد، وظایف سازمان استاندارد در ۴ محور استانداردسازی، اندازهشناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق تدوین شده است. یکی از مهمترین محورهای کاری ما، ارزیابی انطباق است؛ حوزهای که مردم بیشترین تماس را با آن دارند و شامل بازرسی، نمونهبرداری و انجام آزمون بر کالاهای تولید داخل، وارداتی و صادراتی است.
مدیرکل استاندارد استان یزد افزود: برخلاف تصور عمومی که استاندارد را صرفاً مختص کالاها میدانند، خدمات نیز بخش مهمی از استانداردسازی را تشکیل میدهد. در این بخش، ایمنی و سلامت جامعه در اولویت قرار دارد؛ بهعنوان نمونه، آسانسورها، شهربازیها، خانههای بازی و زمینهای بازی همگی مشمول استانداردهای اجباری هستند و هم در زمینه تجهیزات و هم نصب باید تحت نظارت اداره استاندارد فعالیت کنند. همچنین استانداردسازی هتلها، مهدکودکها و خانههای سالمندان نیز در دستور کار قرار دارد و بهزودی اجرای آن الزامی خواهد شد.
جعفری با اشاره به اهمیت تأیید صلاحیت شرکتها و آزمایشگاهها گفت: بخش مهمی از فعالیتهای استاندارد مربوط به تأیید صلاحیت مراکز همکار است. آزمایشگاههایی که قصد همکاری با استاندارد را دارند، باید استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهها (ISO/IEC 17025) را پیادهسازی کرده و از مرکز ملی تأیید صلاحیت گواهی مربوطه دریافت کنند. در زمینه شرکتهای بازرسی نیز، استاندارد ISO/IEC 17020 الزامی است تا این شرکتها بتوانند بهصورت رسمی در زمینه بازرسی کالاهای وارداتی، صادراتی یا تولید داخل فعالیت کنند.
مدیرکل استاندارد یزد ادامه داد: یکی از وظایف اصلی اداره کل، کنترل کمیت و صحت عملکرد تجهیزات اندازهگیری است. از جمله این تجهیزات میتوان به ترازوهای فروشگاهی، باسکولهای سنگین، نازلهای سوخت در جایگاههای بنزین، گازوئیل و CNG اشاره کرد. این تجهیزات باید سالانه کالیبره شوند و در صورت تأیید عملکرد، برچسب مخصوص بر روی آنها نصب میشود. در صورت تخلف یا خطا، دستگاه از چرخه مصرف خارج شده تا از ضرر مصرفکننده جلوگیری شود.
وی با تأکید بر نظارتهای مستمر بازار گفت: در استان یزد، بازرسیهای میدانی و نمونهبرداری از بازار با جدیت بیشتری دنبال میشود. امسال، علاوه بر برنامههای عملیاتی ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد، طرحهای ویژهای برای بازرسی بازارهای شهری و شهرستانی اجرا شده است تا در صورت مشاهده کالاهای غیراستاندارد، ضمن جمعآوری آنها، موضوع به استان مبدأ نیز اطلاع داده شود.
جعفری از افزایش تعامل با اصناف و اتاقهای بازرگانی خبر داد و افزود: در سال جاری همکاری مؤثری برای کنترل و کالیبره کردن ترازوها در سطح فروشگاهها آغاز شده است تا دقت عملکرد این تجهیزات تضمین شود.
او در ادامه، به فعالیتهای فرهنگی اداره کل استاندارد یزد اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ استاندارد از سنین پایین یکی از برنامههای محوری ماست. در این راستا، نمایشگاهی دائمی از کالاهای باکیفیت استان در اداره کل برپا شده است که دانشآموزان در قالب بازدیدهای آموزشی با مفهوم استاندارد، فرآیند آزمون کالا و اهمیت ایمنی آشنا میشوند. این طرح چندین سال است در استان یزد با موفقیت اجرا میشود و در مقایسه با سایر استانها جایگاه برجستهای دارد.
مدیرکل استاندارد یزد در پایان با اشاره به چالشهای موجود، خاطرنشان کرد: نظارت بر سلامت و ایمنی کالاها وظیفهای سنگین و حیاتی است که بر سلامت جامعه تأثیر مستقیم دارد. ما تلاش میکنیم اطمینان خاطر لازم را برای مردم فراهم کنیم تا هر زمان که کالایی با نشان استاندارد خریداری میکنند، از ایمنی و کیفیت آن مطمئن باشند. البته گاهی کالاهای غیراستاندارد یا جعلی بهصورت زیرزمینی تولید و وارد بازار میشوند که در این موارد همکاری مردم بسیار مؤثر است. هر محصول دارای شمارهای زیر نشان استاندارد است و با ارسال آن به شماره پیامک مربوطه، اصالت کالا بهصورت لحظهای مشخص میشود. اگر شهروندان در بازار با کالاهای مشکوک یا فاقد استاندارد روبهرو شدند، میتوانند موضوع را به اداره استاندارد اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام شود.
وی افزود: ارتقای سطح آگاهی عمومی، تعامل مردم با نهادهای نظارتی و مطالبهگری از تولیدکنندگان میتواند مسیر نظارت و اجرای دقیق استانداردها را هموارتر کند تا جامعهای ایمنتر و مطمئنتر داشته باشیم.
