محمود نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سال گذشته ۲۴۰ مورد نظارت تخصصی بر آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی همکار،
با هدف ارتقای اعتماد عمومی و تضمین کیفیت خدمات استانداردسازی، در این استان انجام شد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به اهمیت نقش نهادهای همکار در چرخه تضمین کیفیت و انطباق استانداردها گفت: در سال جاری ۱۶۲ مورد نظارت بر آزمایشگاههای همکار استانی انجام شده است.
وی افزود: این نظارتها با هدف بررسی توانمندی فنی، صحت عملکرد، پایش نتایج آزمونها و ارزیابی میزان انطباق خدمات آزمایشگاهی با الزامات استاندارد ملی و بینالمللی صورت گرفته است.
نصرالهی با بیان اینکه در حوزه شرکتهای بازرسی نیز ۷۸ مورد نظارت تخصصی انجام شده است، گفت: این نظارتها شامل ارزیابی صلاحیتهای فنی، بررسی فرآیندهای بازرسی، عملکرد کارشناسان و انطباق فعالیتهای شرکتها با دستورالعملها و الزامات سازمان ملی استاندارد بوده است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تأکید کرد: نظارت دقیق و مستمر بر نهادهای ارزیابی انطباق همکار، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات استانداردسازی، افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از بروز تخلفات یا خطاهای احتمالی دارد.
نصرالهی گفت: ادارهکل استاندارد استان مرکزی با جدیت روند ارزیابی، پایش و تأیید صلاحیت نهادهای همکار را ادامه میدهد تا کیفیت فرآیندهای استانداردسازی در استان در بالاترین سطح حفظ شود.
