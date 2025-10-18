عاملان ضرب و شتم کادر درمان رومشکان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر اینکه تعدادی جوان ناشناس که بعضاً حالت غیرعادی داشتند، به مرکز درمانی شبانهروزی «چغابل» مراجعه و اقدام به درگیری، ضرب و شتم و تخریب اموال بیتالمال و موجبات اخلال در نظم با مجموعه پرتلاش کادر درمان کرده بودند، بلافاصله مأموران در محل حاضر شدند.
وی افزود: بهمحض حضور مقتدرانه مأموران، دو نفر از عاملان اصلی درگیری در صحنه دستگیر و چهار عامل دیگر از محل متواری شدند.
فرمانده انتظامی رومشکان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی بالای مأموران پلیس ادامه داد: پلیس با استفاده از توان اطلاعاتی خود موفق به شناسایی عاملان متواری درگیری شد. برایناساس و با هماهنگی قضائی، طی یک عملیات منسجم و ضربتی در نقاط مختلف شهرستان، هر چهار عامل متواری دیگر نیز دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.
سرهنگ تیموری با اشاره به اینکه هر شش عامل دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: امنیت مردم خطقرمز پلیس است. به تمام اخلالگران نظم هشدار میدهیم که پلیس در برابر قانونشکنیها تسامح نخواهد کرد و با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.
