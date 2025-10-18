امنیت و جنگ در فقه جواهری بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در راستای ارتقای گفت‌وگوهای علمی و ترویج پژوهش‌های فقه‌محور در عرصه سیاست اسلامی، کرسی ترویجی جدیدی با عنوان «امنیت، جنگ و دفاع پیش‌دستانه در فقه جواهری» برگزار می‌کند.

در این نشست، جمعی از اساتید و پژوهشگران برجسته فقه و اندیشه سیاسی اسلامی شامل محمد قاسمی، سیدمحمد نجفی یزدی، سیدسجاد ایزدهی، ابراهیم موسی‌زاده، سیدجواد حسینی گرگانی و حسین وثوقی‌راد به بررسی ابعاد نظری و کاربردی مفهوم دفاع پیش‌دستانه در چارچوب فقه جواهری می‌پردازند.

این کرسی روز یک‌شنبه ۲۷ مهرماه، ساعت ۱۶ در قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، طبقه دوم، اتاق گروه فقه سیاسی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی یادشده در امتداد برنامه‌های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برای پیوند میان فقه سنتی و مسائل جدید در عرصه‌های امنیت، سیاست و روابط بین‌الملل طراحی شده و می‌کوشد ظرفیت‌های فقه جواهری را در پاسخ به چالش‌های نوپدید معاصر مورد توجه قرار دهد.